Crimes contra mulheres precisam de maior atenção

O Brasil enfrenta desafios complexos relacionados a estupros, feminicídios e violência doméstica. No primeiro semestre de 2023, 722 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil, aumento de 2,6% comparado ao mesmo período do ano anterior (704 mulheres). Em relação aos estupros, foram 34 mil casos - frise-se aqui a grande subnotificação -, um crescimento de 14,9% em relação ao mesmo período de 2022. São situações graves, que requerem atenção urgente.

De maneira alguma, feminicídios e estupros são justificáveis. Porém, para entender de forma melhor contextualizada a questão, é preciso refletir sobre a influência que o tripé questões históricas, sociais e culturais ainda têm sobre parte da sociedade, sobretudo a difusão de ideias que favorecem a supremacia masculina.

A desigualdade de gênero é algo enraizado na herança colonial e perpetua normas que não poderiam, de forma alguma, ter espaço em uma sociedade como a do século XXI. Esse legado negativo ajudou a estabelecer uma cultura do machismo, a qual contribui para a normalização da violência contra a mulher, fazendo persistir estereótipos prejudiciais e alimentando um ciclo de agressão.

Não deixa de ser surpreendente que a impunidade e a falta de eficácia do sistema judicial no Brasil sejam apontados como motivos para desencorajar denúncias. Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) estima que ocorram 822 mil estupros por ano no País, gritantes dois casos por minuto. No Rio Grande do Sul seriam 19.393. Os números, porém, ficaram em torno de 4 mil registros.

Causa particular apreensão a subnotificação no Brasil, superior a 90%: apenas 8,5% dos estupros chegam ao conhecimento da polícia. Em 2022, dados consolidados indicam 74.930 vítimas, uma média de 205 estupros por dia.

O número de feminicídios no País também causa particular apreensão. A violência doméstica muitas vezes é subnotificada devido ao medo, à vergonha e à dependência financeira das vítimas. É crucial promover a conscientização e fornecer suporte emocional e legal para encorajar denúncias.

No Brasil, em 2022, foram 1,4 mil mortes motivadas pelo gênero, das quais 106 ocorreram no RS, deixando o Estado na sétima posição nacional de feminicídios.

Nesse sentido, é fundamental fomentar uma mudança cultural que promova a igualdade de gênero. A educação também desempenha um papel crucial nesse processo, capacitando as pessoas a reconhecerem sinais de violência, promovendo o respeito mútuo e ensinando sobre consentimento desde cedo.