Expectativa de dias melhores na economia argentina

A Argentina já está sob nova administração. Com Javier Milei na Casa Rosada, a partir desta segunda-feira a expectativa é que as promessas de campanha comecem a ser colocadas em prática: privatizações, aumento de impostos, redução da inflação, dolarização, enxugamento da máquina pública e redução de verbas a universidades e institutos de pesquisa.

Não será uma tarefa fácil tirar a Argentina da maior crise econômica da história, na qual 40% da população está abaixo da linha da pobreza. O próprio eleito já avisou que os argentinos só devem sentir de fato uma melhora na inflação entre 18 e 24 meses, ou seja, a partir do segundo semestre de 2025. Em novembro, a inflação anual na Argentina bateu 142,7%.

Para levar adiante seus planos, Milei promete dolarizar a Argentina, assim como já fizeram outros países latinos como Equador, Panamá e El Salvador. Isso quer dizer que a moeda oficial passaria a ser o dólar, com o peso sendo extinto.

A moeda norte-americana é mais forte que a argentina e, ao contrário do peso, não pode ser impressa à vontade. A ideia é apoiada por alguns economistas e vista como uma estratégia prática para controlar um problema que já dura décadas. Contudo não pode ser feita de forma abrupta, pelo risco de elevar ainda mais os preços e, consequentemente, a inflação na segunda maior economia da América do Sul.

Milei argumenta que mudanças drásticas precisam ser feitas e que não há espaço para gradualismo. No Parlamento, o grupo político do presidente precisará do apoio de partidos de direita e centro-direita, pois sua sigla, Libertad Avanza, elegeu apenas sete senadores de um total de 72, e 38 deputados dos 129 necessários para formar maioria.

Na relação com o Brasil, após eleito, Milei abandonou rapidamente o radicalismo da campanha, na qual bradava uma ruptura. É provável que tenha levado em conta o alto custo que essas ações teriam para a economia.

É verdade que o comércio entre as duas nações têm esfriado nos últimos anos e, ainda que seja o principal parceiro brasileiro na América do Sul, tem visto sua participação na economia do País diminuir, o que é explicado, em parte, pela crescente comercialização com a China. Ainda assim, até novembro, o Brasil importou US$ 11,11 bilhões do vizinho.

Mesmo que os meios como os ideais do novo presidente serão colocados em prática ainda não estejam claros, parte do empresariado no Brasil tem recebido com entusiasmo as propostas liberais na expectativa de dias melhores na economia argentina, o que, por certo, poderá respingar positivamente no País.