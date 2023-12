A COP-28, o Pampa e os investimentos na preservação do bioma

O presidente Lula pode até não saber que o Pampa é um bioma, mas isso não exclui a responsabilidade do País para com o ecossistema. No mapa do Brasil, o Pampa é quase inexpressivo e, talvez por isso, receba menos atenção. A negligência com o bioma, no entanto, tende a mudar com o Rio Grande do Sul assumindo a coordenação regional do Pampa no âmbito do Consórcio Brasil Verde - Governadores pelo Clima.

A decisão, anunciada na 28ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (COP-28) - o evento se encerra dia 12 de dezembro - em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, tem potencial para atrair novos investimentos ao RS para serem aplicados na preservação do bioma.

Atentos aos riscos causados por fenômenos climáticos extremos, governantes se uniram e firmaram a aliança Governadores pelo Clima durante a COP-26, em Glasgow, na Escócia, em 2021. O principal objetivo do termo é reunir governos estaduais que apoiam o cumprimento do Acordo de Paris - assinado por 195 países na COP-21, em 2015, em resposta à ameaça causada pelas mudanças climáticas.

Os 21 governadores trocam experiências na busca por cumprir as metas estabelecidas em Paris, apresentam suas iniciativas e participam de consórcios para a obtenção de financiamentos internacionais, com o apoio do Centro Brasil no Clima. O pacto abrange, além do Pampa, os outros biomas brasileiros: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal.

A área do Pampa Sul-Americano compreende a metade sul do Rio Grande do Sul, todo o Uruguai e parte da Argentina, ao sul do Rio da Prata. No Brasil, localiza-se exclusivamente no RS e está presente em 68% do território.

Demanda atenção que o Pampa, hoje, é o bioma que, proporcionalmente, mais tem perdido áreas de vegetação campestre, segundo dados do MapBiomas - rede colaborativa, formada por ONGs, universidades e startups de tecnologia. Entre 1985 e 2022, imagens de satélite mostram que a perda atingiu 2,9 milhões de hectares. Para dar a dimensão, a área equivale a 58 vezes a de Porto Alegre. Em 38 anos, foram 32% de redução. O Pampa hoje só perde para a Mata Atlântica em termos de descaracterização. É o segundo bioma mais destruído.

Ao assumir a coordenação regional do consórcio de governadores, o RS tem em suas mãos uma grande oportunidade de ampliar as ações de proteção e recuperação do bioma por meio do acesso aos fundos relacionados ao clima. Também é uma forma de dar mais visibilidade ao Pampa e mostrar os trabalhos visando a sustentabilidade desenvolvidos no Estado.