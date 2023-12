Desigualdades estão menores, mas ainda é preciso muito mais

O ano de 2022 foi de melhora nos indicadores que medem pobreza e desigualdades sociais no Brasil. Muito disso é atribuído à retomada da distribuição de recursos pelo governo via programas de transferências de renda e também ao reaquecimento do mercado de trabalho, passado o choque inicial provocado pela pandemia de Covid-19.

Ainda assim, dos 214,1 milhões de habitantes do País, uma fatia de 31,6% (67,7 milhões) vivia abaixo da linha de pobreza, ou seja, sobrevivia com menos de R$ 21,23 por dia. Outros 5,9% (12,6 milhões) se enquadravam na extrema pobreza por viverem com menos de R$ 6,67 por dia. Os dados são da Síntese dos Indicadores Sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira.

A desigualdade social é um tema caro a qualquer nação, tendo impactos significativos na posição econômica, e isso é especialmente verdadeiro no caso do Brasil. Por aqui, dois pontos são considerados cruciais por especialistas da área econômica para reverter o quadro. O primeiro é uma reforma tributária, na qual bens e serviços sejam tributados igualmente. A medida é uma forma de aliviar a carga sobre os mais pobres.

No que tange o consumo, por exemplo, um trabalhador que recebe um salário mensal de

R$ 2.000,00 e outro, cuja renda é de R$ 14.000,00, ao comprarem uma geladeira de R$ 1.400,00 pagarão em torno de R$ 644,00 de tributos. O primeiro compromete 32,2% de sua renda. O segundo, 4,6%. Ou seja, uma tributação 7 vezes mais pesada para quem recebe menos.

A reforma tributária em curso até poderia aproximar o Brasil do melhor padrão internacional de tributação, no entanto, acabou se distanciando tanto do texto original ao abrir exceções que pode acabar não fazendo diferença nas desigualdades sociais.

O segundo ponto é a função redistributiva do Estado, tanto com transferências de renda quanto com gastos públicos. Dados do índice Gini - mede o grau de desigualdade de renda nos países - evidenciam que os gastos sociais são capazes de diminuir discrepâncias ao proporcionar ganhos progressivos.

Em 2023, o mercado de trabalho tem mostrado melhora tanto quantitativa quanto qualitativa, pois além de mais empregos - desemprego está em 7,6% -, houve avanço da renda média. Mas, superar os desafios que colocam o Brasil como um dos países mais desiguais do mundo exige esforços coordenados em várias frentes, incluindo políticas públicas, investimentos em educação e saúde, oportunidades de emprego e desenvolvimento sustentável.