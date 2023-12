Pisa 2022 evidencia que a aprendizagem no Brasil estagnou

dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) Que a pandemia de Covid-19 teve impactos significativos na educação, prejudicando o ensino e a aprendizagem, não é novidade. Alarma, porém, o fato de os, divulgados nesta terça-feira, colocarem como positivo o desempenho do País quando 7 em 10 alunos de 15 anos não sabem o mínimo de Matemática.

Quase 700 mil alunos em 81 países participaram da avaliação em Matemática, Leitura e Ciência, entre nações convidadas e as que fazem parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), responsável pela prova mais importante da educação do mundo. Apenas em Ciência as notas se mantiveram parecidas com as do exame de 2018.

A análise da entidade é que o Brasil foi "sortudo" por manter-se praticamente estável e até ter subido algumas posições no ranking. Isso porque, na avaliação, o desempenho de estudantes de países ricos teve uma queda "sem precedentes". Em Matemática, a diferença entre a prova feita em 2018 e a do ano passado, que inclui o período pandêmico - equivale aos alunos terem perdido 75% de um ano escolar. E isso vale para todos os perfis socioeconômicos.

É verdade que o fechamento de escolas, a transição para o ensino remoto e as desigualdades no acesso à tecnologia exacerbaram os desafios educacionais. Além das razões que afetaram a aprendizagem, pesam ainda questões socioemocionais para uma geração que teve parte de seu desenvolvimento na quarentena, com efeitos na saúde mental de crianças e jovens. No Brasil, as escolas fecharam por 253 dias, enquanto no restante dos países da OCDE, a média foi de 101 dias de ensino remoto.

Em Matemática, os estudantes brasileiros ficaram na 65º lugar do ranking, atrás de Colômbia e Cazaquistão. Em Leitura, na 52º colocação, na frente dos mesmos dois países. Em Ciência, aparece em 61º, abaixo de Argentina e Peru.

Com os resultados, o Brasil continua no grupo abaixo da média dos países da OCDE nas três disciplinas. Em ciências, por exemplo, está com pelo menos quatro anos de atraso em relação aos outros membros da organização.

O fato de o Brasil ter a maioria de seus alunos nos níveis mais baixos de desempenho pode ter feito com que a nota geral não caísse tanto. Ótimo que não tenha perdido ainda mais posições, mas aterrador que, por ter caído menos do que países ricos, a OCDE celebre um ensino/aprendizagem no qual adolescentes não consigam aplicar operações matemáticas básicas, como porcentagens, ou interpretar textos simples, distinguindo fatos de opiniões.