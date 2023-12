Um balde de água fria no acordo entre Mercosul e UE

A posição contrária do presidente francês Emmanuel Macron sobre o acordo comercial entre União Europeia (UE) e Mercosul é um balde de água fria para os países latinos. A justificativa oficial é que o texto, fechado em 2019, mas ainda não ratificado, é "antiquado", além de contraditório em relação a questões ambientais. No entanto, é preciso levar em conta o histórico de protecionismo. A França é considerada por departamentos de comércio exterior mundo afora como uma das nações mais duras para se fazer acordos.

O pacto está em discussão desde 1999, reunindo 27 países europeus e outros quatro do Mercosul - Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A aliança contemplaria um contingente de 750 milhões de pessoas e 25% da economia mundial.

Hoje, a UE é o segundo parceiro comercial do Mercosul, depois da China, e o primeiro em investimentos. Ainda assim, as declarações de Macron não foram nenhuma surpresa. A posição contrária da França esteve em quase todas as discussões nesses mais de 20 anos, com peso para o protecionismo agrícola.

Os franceses defendem, por exemplo, que os produtos só entrem na UE se seguirem as mesmas condições que o bloco impõe internamente. Isso poderia afetar as exportações agrícolas brasileiras, tanto pela questão da preservação ambiental quanto pelo uso de agrotóxicos banidos na Europa. Já Alemanha e Espanha são exemplos de países que defendem o acordo. O governo alemão, inclusive, disse que é possível conseguir maioria.

O imbróglio de décadas poderia se resolver no dia 7 de dezembro, no Rio de Janeiro - situação acelerada após a vitória de Javier Milei na Argentina, que propagou na campanha a saída do bloco -, quando ocorre a cúpula com os presidentes dos países do Mercosul.

A frustração, contudo, já se abateu sobre membros do alto escalão do governo brasileiro, que dão como certo que a negociação terminará sem acordo, já que o País não cederá às novas condicionantes e é improvável que os europeus consigam articular posições de todos no bloco até quinta-feira.

Realmente, a França tem sido um dos países que mais levanta bandeiras de combate às mudanças climáticas. Foi anfitriã da COP-21, que culminou no Acordo de Paris, aprovou a Lei do Clima, implementando medidas no ordenamento jurídico. Espanta, porém, que nos seis anos de Macron como presidente, as exigências ambientais e climáticas não tenham sido questionadas e, agora, às vésperas de um fechamento, emperrem a continuidade de um tratado que criaria empregos e ajudaria a eliminar a dependência da China de matérias-primas.