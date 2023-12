A Aids continua sendo uma epidemia silenciosa

Passados 40 anos do registro dos primeiros casos de HIV/Aids, no fim da década de 1970, e do susto inicial de uma nova pneumonia sem causa aparente e de difícil tratamento, hoje se sabe de que forma o vírus é transmitido e como se prevenir. O que causa particular apreensão é que, mesmo com os meios disponíveis, os números de novas infecções ainda são alarmantes. Por isso, neste 1º de dezembro, Dia Mundial do Combate a Aids, é fundamental abordar o tema.

Evidentemente não se pode comparar a maneira como as notícias se difundiam na década de 1980 e na atualidade. Hoje se tem acesso a informações com muito mais precisão, rapidez, e meios de entender de que forma ocorrem as transmissões, o que deveria ser uma aliada da população, mas não é o que tem ocorrido.

No caso, alarma constatar que os números de infecções ainda são altos. Segundo relatórios do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids, há, atualmente, 39 milhões de pessoas com HIV no mundo - 1,3 milhão infectadas em 2022. No Brasil estima-se que sejam um milhão de pessoas - 650 mil homens e 350 mulheres. No mesmo ano, o País registrou 43.403 novos casos e 30 mortes por dia.

É importante fazer aqui um recorte do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, cujos índices nos últimos anos têm se destacado de forma negativa. O Estado, em 2022, estava na sexta posição no País no número de ocorrências, com 23,9 casos por 100 mil habitantes.

Já na Capital e Região Metropolitana a situação é pior. A estimativa é que 1,6% da população seja portadora do vírus. Somente em Porto Alegre, a taxa de detecção é de 17/100mil (a maior do País)

A maioria das pessoas sabe como se proteger durante o sexo. Há preservativos disponíveis nos postos de saúde e campanhas em escolas há pelo menos 25 anos. Mas a escolha majoritária tem sido não usar camisinha. Pesquisa do IBGE apontou que 64% da população não usa preservativos e 33% dos brasileiros já mantiveram relação sem camisinha fora do relacionamento.

Obviamente não se pode comparar as infecções por HIV com as de Covid-19, mas só como forma de contextualizar, a pandemia pode ser um exemplo de quanto as pessoas esquecem. Há apenas três anos, a realidade era lockdown, máscaras e álcool em gel. A vacinação em massa permitiu a retomada das atividades.

Acontece que não há vacina para HIV/Aids, mas existem formas de prevenção eficazes e, pelos números, claramente ignoradas. A boa notícia é que o diagnóstico precoce e o tratamento efetivo tem avançado.