A necessidade de se manter a desoneração da folha de pagamento

A desoneração da folha de pagamento é um ponto nevrálgico para a economia brasileira em 2024. O veto do presidente Lula ao projeto de lei que prorrogaria até 31 de dezembro de 2027 a vigência da política pode aumentar o quadro do desemprego no Brasil, afetar a recuperação financeira das empresas no pós-pandemia, além de colocar em xeque os planos do governo de controlar a inflação.

O principal ponto que levou o Ministério da Economia a propor o fim do benefício a 17 setores que mais empregam no País - permite a substituição do pagamento de 20% sobre a folha de salários por 1% a 4,5% da receita bruta - é o cumprimento da meta de déficit zero em 2024. Para dar a dimensão, a desoneração da folha de pagamento resultou em uma renúncia de R$ 6,821 bilhões até outubro. De volta ao caixa, o valor, somado a outros originários de isenções fiscais que vêm sendo revistas, seria uma forma de manter as contas públicas no azul.

O ministério também chamou a atenção para o fato de a desoneração, desde que entrou em vigor, em 2011, não ter levado a um incremento de contratações. É preciso ressaltar, porém, que o Brasil passou por uma grave crise econômica em 2014 - que ainda respinga nos dias de hoje - e pelo período pandêmico de 2020 a 2022, afetando, sobretudo, o setor de serviços e a população de baixa renda. Nesse cenário, é preciso constatar que, se a redução do custo direto de vagas formais não levou a contratações, como era o esperado, barrou demissões.

Com a reoneração, vários setores da economia serão impactados, o que, inevitavelmente, respingará na população. No caso dos transportes, a volta da contribuição previdenciária original deve gerar aumento de 6,78% nos custos totais do serviço e, consequentemente, no valor da tarifa. Os cálculos são de que a reoneração do segmento pode fazer avançar em 0,2 ponto porcentual a inflação. O mesmo vale para os outros 16 setores: aumento no valor de produtos e serviços, desemprego e pressão inflacionária.

Assim, o fim do benefício coloca em risco a sobrevivência de empresas e empregos, indo na contramão da necessidade do País de gerar postos de trabalho. Somente no RS, no setor industrial, a Federação das Indústrias estima que cerca de 413 mil empregos estarão em risco. Atentas ao veto, muitas companhias também devem, por exemplo, rever planos de investimento e expansão para 2024.

Parlamentares e entidades empresariais ligadas aos 17 setores hoje beneficiados se articulam pela derrubada do veto e colocam as expectativas na sensibilidade de deputados e senadores sobre a gravidade da situação para o futuro da economia do País.