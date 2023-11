Mapeamento da economia gaúcha mostra oportunidades

A primeira temporada do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul foi concluída com a publicação de um panorama sobre as regiões Metropolitana, Vale do Sinos, Litoral e Centro-Sul. São 62 municípios nessa parte do Estado, cujo Produto Interno Bruto (PIB) é de R$ 192 bilhões, 40,9% do total gaúcho.