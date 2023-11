Mobilização política pela Termelétrica Rio Grande

Demanda atenção dos gaúchos uma reunião marcada para amanhã, na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que pode decidir o futuro da Termelétrica Rio Grande. O projeto significaria um investimento superior a R$ 6 bilhões.

Causa particular apreensão a possibilidade de que a agência negue o agravo feito pela usina para realizar a transferência do projeto da empresa Bolognesi para o grupo espanhol Cobra e passe ao Ministérios de Minas e Energia a decisão sobre a conveniência de contratar a geração da planta como energia de reserva - quando as usinas são remuneradas por aumentar a segurança do sistema elétrico. A unidade foi planejada para uma potência instalada de 1.238 mil MW, em torno de um terço da demanda média do Estado.

O governo gaúcho e a prefeitura de Rio Grande vêm, desde o início do ano, se mobilizando com visitas a Brasília, pressionando pela manutenção do empreendimento, que esbarra justamente na transferência entre as empresas. É preciso, porém, ir adiante e pressionar por uma solução política que envolva deputados, senadores e prefeitos da região Sul para a viabilização da térmica.

O RS só tem a ganhar com a instalação do complexo que, além de aumentar a capacidade energética, será uma ponte que possibilitará a instalação de um terminal de gás natural liquefeito (GNL) no porto de Rio Grande. Um dos trunfos é que o gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol), que fornece ao Estado o combustível, está com a sua capacidade de abastecimento no limite.

O imbróglio da termelétrica se arrasta há quase uma década. Em 2014, com a condução do grupo Bolognesi, a usina venceu um leilão de energia para comercializar sua geração e permitir sua implantação. No entanto, atrasos no cronograma original das obras - começaria a operar até janeiro de 2019 -, devido a dificuldades na liberação do licenciamento ambiental, acabaram por fazer a Aneel revogar a outorga em 2017.

Atualmente, o grupo Bolognesi tem um acordo de transferência dos direitos do empreendimento para a Cobra, cuja tendência é de que a Aneel não consinta.

A termelétrica tem uma relevância estratégica para consolidar a segurança energética do Estado e do País, assim como para oportunizar uma nova oferta local de gás natural. Concretizar a liberação da transferência entre as empresas seria uma vitória para o RS, particularmente para a região Sul, que vive a expectativa de dias melhores na economia. É preciso, portanto, união do Estado com municípios da Metade Sul e políticos em Brasília na busca por uma solução administrativa concreta.