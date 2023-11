Black Friday se consolida no calendário do varejo

Data importada dos Estados Unidos e que vem se difundindo no Brasil desde 2012, a Black Friday é uma oportunidade de os lojistas alavancarem as vendas neste final de ano e de os consumidores aproveitarem os preços reduzidos.

Em um cenário econômico que ainda requer cautela, a data de promoções tem como objetivo aquecer o consumo, visando, também, adiantar as compras de Natal. A desaceleração da inflação e a redução da taxa de juros são fatores que podem impactar positivamente em um incremento da comercialização, incentivando o consumidor a investir em produtos de maior valor.

O mix entre mídias tradicionais e redes sociais, o uso de influenciadores e celebridades e as promessas de descontos de até 80% são o ponto em comum nas estratégias das principais varejistas brasileiras na internet, mas é preciso ficar atento com golpes, com páginas falsas que simulam e-commerce, promoções enviadas por e-mails, SMS e mensagens de WhatsApp.

Da mesma forma, é basilar que o consumidor desconfie de promoções exageradas. Uma boa tática é pesquisar o produto em sites concorrentes para ter uma melhor noção do preço médio cobrado e se está dentro do que é aceitável pelo mercado.

Os varejistas têm considerado estratégias que atendam às expectativas dos consumidores, como facilidades de pagamento, variedade de marcas e produtos e um atendimento de qualidade. Nas lojas físicas, ainda é levado em conta na hora da compra a garantia de balcão, as condições reais de verificar e testar o produto, o serviço de instalação e montagem de equipamentos e o atendimento personalizado.

Não é de hoje que a Black Friday se expandiu para outros setores além de eletroeletrônicos. Em Porto Alegre, conforme pesquisa do Sindilojas, 77% das pessoas costumam aproveitar a data, mas 48,4% vão fazer gastos em função da campanha deste 24 de novembro. Aqueles que vão comprar apontaram a preferência por eletrodomésticos (30,3%), roupas (22%) e calçados (17,4%). A expectativa é um resultado expressivo nas vendas, algo em torno de R$ 700 milhões, somando compras on-line e em lojas físicas.

No Brasil, a intenção dos consumidores em realizar compras na Black Friday 2023 é maior do que em 2022. A expectativa é movimentar um recorde de R$ 4,6 bilhões, o maior faturamento desde a introdução da data no País.

Importante é que, mesmo importada dos EUA, a data é mais uma chance de o varejo aquecer as vendas e aumentar o movimento do comércio, seja de rua, shopping ou pela internet.