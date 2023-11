O Orçamento 2024 o os investimentos no RS

A Assembleia Legislativa aprovou a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024 com previsão de déficit de R$ 2,7 bilhões - receitas totais de R$ 80,348 bilhões e despesas de R$ 83,034 bilhões, sem prever um possível incremento de receita com a proposta de aumento do ICMS de 17% para 19,5%, montante que pode chegar a R$ 2,55 bilhões.

Com o orçamento, o governo do Rio Grande do Sul busca planejar como e onde investirá no próximo ano os valores que arrecada. Estão incluídos no montante gastos em saúde, educação e inovação, os quais têm percentuais mínimos associados a um percentual da receita de impostos próprios e transferências da União, previstos em Constituição, que devem ser aplicados nas áreas.

Em 2024, pelo apresentado, o governo deixará de cumprir as medidas: 12% na saúde, 0,5% na educação superior, 25% na educação básica e 1,5% em ciência e tecnologia, a menos que continue a incluir no cômputo o gasto com previdência social dos inativos de educação e saúde.

O governo gaúcho entende que cumpre o exigido pelo mínimo constitucional nas duas áreas devido a esta inclusão. Até setembro, dados da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão indicam investimento de 29,72% na educação e 11,37% na saúde.

Em outras unidades da Federação também há divergência sobre a inclusão dos aposentados no cálculo e o governo federal já afirmou não considerar esse gasto um investimento direto em educação. Por isso, é preciso atenção, já que recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu como inconstitucionais leis da Paraíba e de Pernambuco que incluíam gastos previdenciários com profissionais da educação inativos nas despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino.

O governo gaúcho elegeu a implementação de reformas estruturais como agenda prioritária para restaurar o equilíbrio fiscal e impulsionar o desenvolvimento econômico, entre as quais racionalizar os gastos públicos, modernizar a estrutura de arrecadação tributária, executar programas de desestatização e promover parcerias com o setor privado.

Reverter o quadro que afeta o investimento nos mínimos passa por estas questões, mas também pela promoção de políticas públicas e pela atração de novos investimentos, algo que pode ser dificultado se o aumento do ICMS for aprovado.

Novos investimentos são elementos chave para impulsionar o desenvolvimento econômico e, por conseguinte, criar recursos adicionais para investir em áreas fundamentais como educação e saúde. Em 2022, o governo captou R$ 62,6 bilhões, segundo o Anuário de Investimentos do Jornal do Comércio. Para 2023, a expectativa é ultrapassar o montante.