Da estiagem do La Niña às enchentes do El Niño

Depois de um fenômeno La Niña que provocou forte estiagem no Estado, houve enchentes, temporais e episódios de vendaval com o El Niño. São algumas mostras de que as mudanças climáticas têm se tornado mais potentes nos últimos anos.

Porto Alegre está em estado de emergência devido à cheia do Guaíba. No restante do Rio Grande do Sul, ao menos um terço dos municípios sente as consequências das chuvas excessivas dos últimos dias, com mais de 28 mil pessoas fora de casa e 30 trechos de rodovias interrompidos.

A decisão da prefeitura da Capital de fechar as comportas próximas ao Guaíba ocorreu pela segunda vez em dois meses, depois de oito anos sem a cidade precisar acionar a contenção. As estruturas só são fechadas quando a régua de medição se aproxima dos 3 metros no Cais Mauá. Na terça-feira, a medição foi de 3,46 metros, com ruas do 4º Distrito intransitáveis.

A chuva prevista para os próximos dias no RS não deve fazer grande diferença na situação de cheia. O que causa particular apreensão é a virada do vento que pode causar represamento das águas do Guaíba, levando a uma maior elevação do nível.

A estiagem no começo do ano - em março, 72% dos municípios estavam em situação de emergência - e as chuvas e ciclones dos últimos meses dão a dimensão da situação e evidenciam a necessidade de o Estado fomentar políticas de educação ambiental e sistemas de mitigação mais ágeis.

Inclui-se estruturas de previsões meteorológicas capazes de antecipar, com maior precisão, fenômenos climáticos extremos. Também é necessário investir em saneamento e em campanhas para o descarte correto de lixo.

Para compensar as perdas, o Executivo estadual reservou R$ 60 milhões para os municípios atingidos - R$ 400 mil para aqueles em situação de emergência e R$ 600 mil para os que estão em situação de calamidade pública.

Reconstruir as infraestruturas, obviamente é uma ação importante. Mas, para uma retomada consistente e duradoura, é preciso criar uma cultura de prevenção e aumentar os investimentos na estrutura da Defesa Civil.

Estiagens e enchentes são fenômenos da natureza e não há como impedi-los. Mesmo que ocorram com grandes intervalos - São Sebastião do Caí enfrenta a maior enchente em 148 anos -, não é uma justificativa para a falta de investimentos. Esses eventos climáticos têm amplos efeitos sobre a economia de municípios e do Estado e suas consequências podem ser mitigadas pelo poder público, mas se antecipar a eles é importante para ter uma ação mais eficaz.