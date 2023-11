O aumento do ICMS e a oneração aos setores produtivos

Diferentes setores da economia do Rio Grande do Sul demonstram preocupação com a possibilidade de o governo Eduardo Leite aumentar a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) de 17% para 19,5%. A justificativa para a oneração são as futuras perdas que a reforma tributária em curso no Congresso Nacional causarão ao Estado com a criação do Imposto sobre Valor Agregado (IVA). O Estado quer se antecipar e já aumentar o ICMS para que, quando o IVA for implantado, o imposto sobre mercadorias e serviços esteja em um patamar mais alto do que a alíquota atual.

Com as novas regras, o ICMS será agrupado com outros tributos no Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) a partir de 2029, quando este ponto do texto for implementado. O mesmo ocorrerá com o Imposto sobre Serviços (ISS) dos municípios. O objetivo é simplificar o sistema tributário e evitar as distorções no regime atual, como, por exemplo, os diferentes ICMSs praticados por estados.

Hoje, o ICMS é responsável pela maior parte da arrecadação de estados e municípios. Também é um dos impostos de maior importância dentro do sistema tributário brasileiro e é quase impossível um contribuinte não pagar por ele, já que a alíquota está embutida de forma indireta sobre todos os produtos e serviços.

O Rio Grande do Sul não está sozinho neste aumento. Ao menos 16 estados e o Distrito Federal buscaram formas de aumentar a arrecadação via ICMS, com elevação de suas alíquotas modais, a fim de garantir uma base de cálculo mais forte em uma futura divisão proporcional do IVA. Ou seja, buscaram se antecipar ao nivelamento nacional aumentando o tributo. No caso gaúcho, a estimativa é de uma redução de R$ 4 bilhões na arrecadação anual.

Varejo, comércio e indústrias gaúchas se colocam veementemente contra o aumento de qualquer tributo em uma economia em desaquecimento e que na situação atual não é capaz de suportar de forma permanente a elevação de 2,5%.

O resultado disso será o aumento de preços ao consumidor, diminuindo o poder de compra, o comprometimento de margens de lucro de empresas e da capacidade de investimento. Além disso, caso as empresas optem por absorver parte do aumento do ICMS, pode haver demissões e redução da produção industrial.

O governo precisa levar em conta que as empresas, assim como os consumidores gaúchos, não suportam mais impostos. Agora, a decisão será da Assembleia Legislativa.