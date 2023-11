Feira do Livro tem papel importante na formação de leitores

Tentação para os apreciadores de livros e um exemplo para as novas gerações que têm as mídias digitais como eixo condutor, a Feira do Livro de Porto Alegre é, há 68 anos, um patrimônio dos gaúchos.

Desde que funcionou pela primeira vez, em 1955, é celebrada a cada edição. Isso porque, além de levar o livro para a praça em um lugar a céu aberto e acessível ao público, incentiva a leitura, fundamental para a formação de todos e um grande desafio no Brasil.

O País tem baixo índice de livros lidos por habitante por ano. As causas são históricas, culturais, econômicas e educacionais. Na contramão, a Feira do Livro desperta o interesse pela leitura, com milhares de títulos expostos, lançamentos, eventos culturais e ações focadas no público infantil.

A paixão da cidade pela Feira é reiterada a cada ano. Nesta edição, mesmo com a chuvarada que caiu no fim de semana e nos últimos dias, um público fiel compareceu nos corredores das bancas e participou da reta final da programação, que teve oficinas de escrita, literatura e sessões de autógrafos.

A concorrência com o livro é cada vez maior, especialmente pelo uso constante de telas - do celular ao computador. O levantamento Retratos da Leitura no Brasil, promovido pelo Instituto Pró-Livro em parceria com o Itaú Cultural, mostra que no Brasil existem cerca de 100 milhões de leitores, que compõem 52% da população. A média de leitura é de cinco livros por ano, sendo que 50% dessas leituras são abandonadas na metade.

Entre os não leitores, 34% alegaram falta de tempo e 28% disseram que não leram porque não gostam. Uma das razões que tornam a Feira do Livro fundamental é incentivar o hábito da leitura e mostrar o quão prazeroso é embarcar em uma aventura, um romance, uma biografia.

Não é à toa que os corredores do setor infanto-juvenil são tão populares. Crianças leem mais hoje em dia do que adultos, mas é preciso que persistam neste gosto.

O acesso a livros, seja por meio de bibliotecas, livrarias ou feiras, democratiza o conhecimento. Isso contribui para uma sociedade mais informada, culta e participativa, na qual os cidadãos são capazes de avaliar criticamente informações, tomar decisões conscientes e integrar de forma construtiva o debate público.

A leitura expande o horizonte intelectual, proporcionando um entendimento mais amplo do mundo, contribuindo para a formação de uma mente reflexiva e analítica.

Além disso, a leitura ativa a imaginação e a criatividade, habilidades essenciais para enfrentar os desafios da vida cotidiana.