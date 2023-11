O Plano Diretor e a busca por uma cidade sustentável

Lei que rege o planejamento urbano nas cidades, o Plano Diretor é crucial para um desenvolvimento sustentável, de forma a tornar o ambiente urbano atrativo, competitivo e participativo. Em Porto Alegre, a lei está em revisão desde 2019 e o plano traçado pelo município é justamente esse: impulsionar a diversidade, a qualidade de vida e a prosperidade com foco nas pessoas, especialmente comunidades carentes e vulneráveis.

É a partir do que é traçado nesse plano que o poder público orienta o desenvolvimento urbano, regulamenta questões como uso do solo, transporte, habitação e meio ambiente, promovendo uma melhor qualidade de vida e organização espacial. Ele visa garantir o equilíbrio entre crescimento urbano e preservação, contribuindo para uma cidade mais funcional e resiliente.

Para a elaboração de um Plano Diretor, um dos aspectos é a participação cidadã. Na Conferência de Revisão do Plano Diretor de Porto Alegre, realizada na semana passada, a comunidade teve a oportunidade de opinar sobre questões que envolvem a urbanização. Um dos temas de maior repercussão foi o adensamento construtivo e populacional em áreas já abastecidas por infraestrutura básica.

De um lado, estão os que defendem que permitir que as construções sejam mais altas, de maior porte e com recuos menores, seja a melhor forma de aproveitar os terrenos e racionalizar os recursos públicos. Um dos argumentos é a redução do tempo de deslocamento. Na Capital, duas leis, aprovadas pela Câmara Municipal, já alteraram o plano diretor nesse sentido no Centro Histórico e no 4º Distrito.

Por outro lado, há os que argumentam que o incremento construtivo em áreas já estruturadas não atende a população de baixa renda, que mora na periferia.

A população de Porto Alegre - 1,3 milhão de habitantes, - não está distribuída de forma homogênea.

Há alguns meses, uma consultoria trabalha na cidade para ajudar a traçar o Plano Diretor. Dos relatórios apresentados, um aponta para a necessidade de estabelecer um tipo de ocupação intermediária entre a região Norte - densamente consolidada - e a rural Sul, de baixa densidade.

A Conferência definiu cinco grandes objetivos para se alcançar a cidade desejada - e 20 estratégias para cada um deles. Entre eles, estão espaços públicos, mobilidade, habitação, mudanças climáticas, planejamento urbano e formas de financiamento. É importante que esses temas levem em conta também partes da cidade pouco privilegiadas para que Porto Alegre tenha um crescimento sustentável, visando qualidade de vida e foco nas pessoas.