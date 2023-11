Gramado desponta como polo de turismo internacional

É impossível falar de turismo no Rio Grande do Sul sem que venha à mente a região das Hortênsias, cujos maiores expoentes são Gramado e Canela. Dados do Observatório do Turismo, da Secretaria Estadual do Turismo, indicam que somente essa região responde por 1,1% do PIB do Estado. Para chegar ao nível de hoje, houve investimento maciço tanto da iniciativa privada quanto do poder público.

Hoje, Gramado e Canela se consolidam como o segundo principal destino no Brasil, ultrapassando e muito os mais de 90 mil habitantes das duas cidades somados. Em 2023, até outubro, somente Gramado havia recebido 5,9 milhões de turistas. A previsão é fechar o ano com 8,3 milhões, um aumento de 10% em relação ao ano passado.

Gramado é palco hoje de grandes eventos culturais nacionais, como o Natal Luz, a Páscoa em Gramado, o Festival de Cinema, a Festa da Colônia, o Gramado In Concert, o Festival de Gastronomia, a Feira Internacional de Turismo e a Vindima.

Somente a cidade recebe, atualmente, mais de 400 eventos públicos e privados ao ano e possui cerca de 70 atrações, 300 restaurantes, 200 hotéis e 22 mil leitos.

Nos últimos anos, houve a atração de megainvestimentos, sobretudo em parques e hotéis temáticos, que hoje chegam a 37. O resultado foi uma transformação na característica do turismo local. Se antes os roteiros eram geralmente consumidos por casais, agora Gramado é o destino preferido de famílias. Pesquisa realizada pela plataforma de reservas Booking.com neste ano mostrou que entre os dez destinos mais procurados no Brasil para as férias de julho, a cidade estava em primeiro.

E o lançamento na semana passada de um novo investimento milionário na região vem para coroar o trabalho realizado e alavancar ainda mais o turismo, com expectativa de atrair visitantes também de países vizinhos em função da variedade de novos atrativos.

Se hoje o turismo responde por 86% da economia local de Gramado, e 73% de Canela, movimentando pelo menos R$ 1,5 bilhão ao ano, os novos investimentos previstos para a região têm potencial de aumentar e muito esse montante. Somente o valor investido nesse novo negócio está estimado em R$ 1 bilhão - dois terços dos que os turistas movimentam por ano.

Gramado já é uma cidade de referência, que irá ampliar sua projeção nacional e internacional com este projeto emblemático e ampliar ainda mais o conceito de hospitalidade, entretenimento e residência de excelência aos frequentadores.