A reforma tributária e a transparência na arrecadação

A PEC da reforma tributária foi aprovada no Senado e, devido às alterações no texto, volta à Câmara para nova votação. A Fazenda acredita em uma promulgação ainda neste ano, para que, em 2024, comecem as análises dos tratamentos diferenciados, já que somente no Senado, foram incluídas 30 emendas que ampliaram as exceções à regra geral do futuro Imposto sobre Valor Agregado (IVA).

As regras para essas exceções, que aumentam a alíquota para o novo imposto sobre o consumo a 27,5%, no entanto, serão definidas em lei complementar. Assim, o que se espera para 2024 é uma nova guerra de lobbies no Congresso, que pode levar a novas distorções e à manutenção de alguns privilégios.

A reforma, em sua origem, busca simplificar os principais impostos e as contribuições sobre o consumo no Brasil. Na prática, traz diversas mudanças para consumidores, empresas e entes públicos, substituindo tributos como PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS pelo Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (IBS).

Aqueles que a defendem, acreditam que a reforma é a solução para simplificar os sistemas tributários do Brasil, considerado um dos mais complexos do mundo, já que a multiplicidade de impostos, contribuições e taxas, aliada à alta carga tributária, representa um desafio para empresas e cidadãos. Com um sistema mais moderno, com potencial de gerar de 7 a 12 milhões de empregos - segundo o governo -, haveria um estímulo à economia e maior competitividade empresarial.

Porém, depois de diversas emendas - foram 800 -, há os que critiquem os interesses políticos que acabaram por desfigurar alguns pontos do texto. No Senado foram incluídas, por exemplo, exceções ao setor de eventos na alíquota reduzida e aos segmentos de reciclagem e minigeração de energia elétrica nos regimes diferenciados. Assim, os críticos sustentam que a reforma não vai trazer os benefícios esperados e poderá elevar a carga tributária e comprometer o crescimento econômico do País.

Foram negociações políticas que transformaram o texto final em um rosário sem fim de cessões. Por fim, colocados na balança os argumentos dos que defendem o modelo e dos que criticam, é preciso ponderar que não existe uma reforma tributária ideal, em que todos ganharão.

A reforma em curso está longe de ser ideal, mas tem o mérito de dar mais transparência à arrecadação e de tentar incentivar o crescimento econômico.