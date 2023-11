Mercado de seguros e previdência se expande no Brasil

O brasileiro está pensando mais no futuro e colocando abaixo a tese de que por aqui, deixa-se tudo para a última hora. Dados do segmento de seguros, que engloba, também, previdência, saúde complementar e capitalização, mostram uma maior preocupação com segurança e proteção.

Os dados indicam que a indústria de seguros vem crescendo seguidamente no País, principalmente após a pandemia de Covid-19. No primeiro semestre de 2023, houve um aumento significativo nas contratações, conforme a Superintendência de Seguros Privados (Susep). De janeiro a junho, o setor arrecadou R$ 181,7 bilhões, 7,7% mais em comparação com o mesmo período de 2022.

Apesar da disparidade entre o tamanho da economia do Brasil e o mercado de seguros, algumas áreas têm um grande potencial de crescimento, como habitação, automóveis e o setor agrícola, muito puxado pelos chamados fenômenos imprevisíveis, como os causados pelas mudanças climáticas.

Em relação a veículos, um dos seguros mais tradicionais, somente 20% da frota é segurada. No campo, que sofre ora com a estiagem, ora com as chuvas em excesso, apenas 10% da área cultivada possui algum tipo de cobertura.

O mercado também vem se adaptando para atender os diferentes públicos. Atualmente, há apólices para animais de estimação, celulares, bicicletas, objetos de luxo e até contra golpes no Pix e de hackers.

Dentro do panorama nacional, o Rio Grande do Sul representa hoje 8% dos seguros emitidos. Até agosto de 2023, o segmento arrecadou mais de R$ 17 bilhões com seguros, previdência e capitalização. No Estado, são 4 mil empresas corretoras.

Mas não é só no mercado de seguros que o RS tem forte representatividade. Ocupa, historicamente, a quarta posição entre os estados brasileiros em contribuições para previdência, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, segundo a Susep.

Uma tendência marcante, que tem ganhado força no Brasil, é o número crescente de jovens que estão buscando planos de previdência privada. A expectativa de vida do brasileiro cresceu 40% nos últimos 60 anos, chegando a 76,2 anos em 2023.

E as empresas ainda acreditam que há mais espaço para crescer. O setor de seguros responde por 6% do Produto Interno Bruto (PIB), mas a meta é chegar aos 10% do PIB já em 2030. Bom para a economia, bom para os brasileiros, que pensam cada vez mais no futuro e em investir em si mesmo como forma de garantir tranquilidade.