Micro e pequenas empresas precisam de atenção especial

As micro e pequenas empresas (PMEs) são um importante ativo da economia nacional. Hoje, o segmento responde por 70% dos empregos e 28% do Produto Interno Bruto (PIB) do País, sendo o setor que mais gera renda. Os pequenos negócios, porém, enfrentam desafios diários, como burocracia, acesso a crédito e necessidade de capacitação de pessoal, principalmente com o boom do comércio eletrônico, justamente um dos grandes propulsores dessas empresas de pequeno porte.

As pequenas e médias empresas venderam para mais de 4 milhões de consumidores no primeiro semestre de 2023 - aumento de 46% em relação ao mesmo período de 2022. Entre janeiro e junho, as PMEs on-line faturaram mais de R$ 1,5 bilhão.

Levantamento do Sebrae mostra, por exemplo, que o WhatsApp é usado por 74% das empresas, e 94% das MPEs que estão em alguma rede social já contam com perfil no Instagram. O uso das redes sociais como ferramenta de venda, somado à entrada de pequenas lojas em marketplaces de grandes varejistas têm sido uma forma de ganhar visibilidade e ter mais resultados.

De janeiro a setembro, micro e pequenas empresas responderam por 1,1 milhão (ou 71%) do total de 1,5 milhão de novos empregos formais gerados no Brasil.

Os dados sobre PMEs refletem a força que elas têm na economia, mas não evidenciam o quanto o segmento poderia crescer se alguns obstáculos fossem vencidos. A criação de um programa de crédito específico e o avanço da discussão do enquadramento dos microempreendedores individuais (MEIs) são pontos defendidos tanto em nível nacional, pela Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados, e estadual, pela Frente Parlamentar em Defesa das Micro e Pequenas Empresas do RS.

O alto nível de burocracia e as regulamentações complexas podem dificultar a abertura e a operação dessas empresas. São questões que vão desde obter financiamento e empréstimos até a pesada carga tributária. Outro importante ponto é encontrar e manter funcionários qualificados.

Para enfrentar esses desafios são necessárias políticas e programas de apoio, visando reduzir barreiras e estimular o crescimento do setor. No Rio Grande do Sul, para suprir pelo menos parte desse problema de qualificação, o governo lançou em setembro a Escola do Trabalhador e do Microempreendedor, cujo objetivo é proporcionar um sistema integrado de qualificação e capacitação, destinado à formação de pessoas sem ocupação e ao aperfeiçoamento de trabalhadores e de microempreendedores.