A redução da Taxa Selic e o impacto no dia a dia do País

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central baixou mais uma vez a taxa de juros, o desemprego está em queda, os preços dos alimentos estão subindo menos, mas no dia a dia da população e, principalmente, no bolso do consumidor, as melhoras em indicadores da economia não são sentidas no mesmo ritmo.

O terceiro corte consecutivo na Taxa Selic veio por decisão unânime do Comitê de Política Monetária do Banco Central. A redução de 0,5 ponto percentual - a taxa báisca de juros passou de 12,75% para 12,25% ao ano - ocorre em um momento em que o governo federal discute a revisão da meta fiscal de déficit zero para as contas públicas em 2024, ou seja, gastar apenas o valor arrecadado.

A meta do governo é a mesma de muitos brasileiros que, infelizmente, não conseguem limitar as despesas aos seus salários, mesmo que, desde junho, o preço de alimentos e bebidas venha caindo. Ocorre que, no acumulado de 12 meses até outubro, o grupo ainda tem alta de 0,69%. Assim, o brasileiro continua pagando mais caro para se alimentar do que no ano passado.

No que se refere ao crédito e às prestações, o impacto será mínimo. Isso por causa da diferença muito grande entre a taxa básica e os juros efetivos de prazo mais longo. O juro médio para as pessoas físicas passa de 123,71% para 122,71% ao ano. Para as pessoas jurídicas, a taxa média sairá de 59,98% para 59,24% ao ano.

Já no que tange ao desemprego, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que o Brasil teve recorde de pessoas trabalhando no terceiro trimestre de 2023. A taxa de desemprego recuou a 7,7% - o menor patamar para esse intervalo desde 2014 (6,9%), ano em que a economia nacional entrou em crise.

Com o resultado, a população desempregada está em 8,3 milhões de pessoas. O número era de 8,6 milhões nos três meses imediatamente anteriores.

O aumento de vagas formais de emprego é um dado a ser celebrado, mas não muda o poder de compra. Economistas são unânimes ao afirmar que a elevação do poder de compra só ocorre quando a renda aumenta e, hoje, o rendimento médio está estável em relação à inflação.

A próxima reunião do Copom será em 12 e 13 de dezembro e a expectativa do mercado é por um novo corte na taxa básica de juros. O próprio comitê deixou claro que, mantidas as condições atuais, a Selic poderá ser reduzida em 0,5 ponto.