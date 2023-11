Milei e Massa lutam contra rejeições para vencer na Argentina

O apoio da candidata derrotada Patrícia Bullrich a Javier Milei na eleição à presidência da Argentina não garante a transferência de votos necessária para que o segundo colocado seja eleito. Massa e Milei concluíram o primeiro turno com uma pequena margem de diferença: o primeiro com 36% de votos, e o segundo com pouco menos de 30%. Ela ficou com 23%.

Na tentativa de impedir que o peronista Sergio Massa seja o novo presidente do país e dê continuidade ao governo de Alberto Fernández e Cristina Kirchner, a candidata causou um racha dentro da própria coalizão, a Juntos pela Mudança, que pregava a neutralidade. A ideia de Patrícia é transferir o máximo que puder, dos mais de 6 milhões de votos que obteve, para o ultraliberal Milei.

Nomes importantes da direita tradicional, como Gerardo Morales, governador da província de Jujuy, Martín Lousteau, senador - ambos da União Cívica Radical, alinhado à centro-esquerda -, e Horácio Rodríguez Larreta, prefeito de Buenos Aires, optaram pela neutralidade e criticaram o apoio a Milei.

Patrícia, no entanto, não ficou isolada. A seu lado está um dos principais nomes da oposição argentina na atualidade: Mauricio Macri, ex-presidente do país vinculado ao PRO, de centro-direita. Um cabo de guerra político que deixa expostas fraturas dentro da coalizão. E, apesar do racha, não há sinal de apoio a Massa entre as lideranças do Juntos pela Mudança.

A ideia de apoio como forma de transferência de votos, porém, não é tão simples. Milei, do A Liberdade Avança, para conseguir parte dos mais de 6 milhões de votos que Patrícia obteve no primeiro turno, precisa vencer a barreira da rejeição a seu próprio radicalismo contra o sistema. Por isso, não está claro o quanto vai herdar entre os 23% obtidos pela candidata.

A parcela mais moderada, que tem um pé atrás com o libertário pode votar em branco ou simplesmente ficar em casa no segundo turno. O voto não é obrigatório na Argentina e analistas têm apontado que a maior abstenção tende a favorecer Massa, já que ele tem uma base mais sólida, com o voto do peronismo, apesar de enfrentar maior rejeição.

No caso de Milei também é preciso observar como o seu eleitorado mais fiel percebe o apoio da direita tradicional para o segundo turno, já que a história tem mostrado que é sempre muito arriscado quando um político que se apresenta como antissistema, abraça políticos tradicionais.

Independentemente de quem for o escolhido no dia 19 de novembro, terá de lidar com desafios econômicos significativos, incluindo altas taxas de pobreza, inflação persistente e problemas estruturais.