A economia da Serra, Hortênsias, Vales do Paranhana e do Caí

A quarta edição do Mapa Econômico do RS mostrou as potencialidades das regiões da Serra, Campos de Cima da Serra, Hortênsias, Vale do Paranhana e Encosta da Serra, e Vale do Caí, trazendo novos indicadores e identificando oportunidades.

É uma parte do Rio Grande do Sul muito industrializada - com polos metalmecânico, moveleiro, calçadista, de alimentos e bebidas - e que investe forte em inovação. Tem ainda relevância na pauta de exportações, além de sediar o principal polo turístico do Estado.

As cinco regiões englobam 78 municípios e possuem 1,5 milhão de habitantes. Entre os 10 municípios mais populosos, Canela e Gramado, com altas superiores a 20% em habitantes, se destacam pelo turismo.

Somado, o Produto Interno Bruto (PIB) das regiões é de R$ 77,4 bilhões, o que representa 16,4% do PIB do Rio Grande do Sul.

Quem lidera a lista dos maiores PIBs municipais é Caxias do Sul, segunda maior economia do Estado, que superou a marca de R$ 25 bilhões. O município sedia o maior polo metalmecânico Rio Grande do Sul.

Com indústria e serviços fortes, a cidade é apontada como a melhor para se empreender em inovação.

Isso também favorece o varejo. Assim, grandes empresas do setor também crescem na Serra, casos de lojas de eletrodomésticos e redes de postos e distribuidoras de combustíveis.

O segundo maior PIB municipal dessa parte do Estado também fica na Serra, em Bento Gonçalves. A partir da cidade e de municípios vizinhos, o setor moveleiro contabiliza 300 empresas, com 5,6 mil trabalhadores, cujo faturamento, no ano passado, chegou a R$ 3,1 bilhões. Assim como outros setores industriais da região, a produção moveleira tem mercado aberto no exterior, chegando a 42 países.

Na Serra, são destaques também os produtos derivados da uva: vinho, suco e espumante. Os certificados de indicação geográfica também têm impulsionado produtos já consagrados, como o queijo dos Campos de Cima da Serra e o chocolate de Gramado.

Em um cenário onde a inovação faz a diferença, a região também concentra parques tecnológicos e universidades que se aliam a grandes empresas para encontrar soluções. E o que acontece desde a Serra até os Vales do Caí e Paranhana é exemplar quando se trata do protagonismo que a criatividade passou a ter na produção.

São dois pilares fundamentais para o desenvolvimento econômico: uma indústria forte e investimento em inovação. Que esse ciclo se intensifique e avance.