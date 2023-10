Censo mostra Brasil mais envelhecido e mais feminino

Novos dados do Censo Demográfico 2022 divulgados na semana passada mostram que o Brasil está cada vez mais velho e feminino. Os indicadores são importantes para que os governos tenha um norte ao adotar políticas e estratégias que abordem as necessidades específicas de ambos os grupos.

O crescimento mais lento - 0,5% ao ano entre 2010 e 2022 - revela que o País está envelhecendo em nível recorde. Pessoas de 65 anos ou mais já representam 10,9% - 22,2 milhões de um total de 203,1 milhões de habitantes. E o Rio Grande do Sul, entre os estados, é o que possui maior proporção de idosos: 14,1% dos 10,8 milhões de habitantes.

Um Brasil do futuro para idosos requer estudos, planejamento e, acima de tudo, investimentos em políticas públicas. Em 1994, o País estabeleceu, por meio de lei, a Política Nacional do Idoso com o objetivo de garantir direitos sociais que se traduzam em autonomia, integração e atuação na comunidade.

Outra política é a prevista na Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, a qual o Brasil aceitou fazer parte. O decreto que ratifica o tratado, porém, está pronto para ser votado pelo plenário da Câmara Federal desde 2017 e não avança.

A verdade é que somente textos e leis não perfazem políticas públicas. É preciso tirá-los do papel agora para que contemplem o que está por vir. Não se pode ficar esperando até que o País tenha uma população dependente, sem possibilidade de um projeto de futuro. Para isso, é necessário garantir cuidados de saúde, fortalecer os sistemas de seguridade social e previdência, dispor de maior acessibilidade nas cidades e estimular a criação de redes de apoio social. Outro ponto é oportunizar a permanência no mercado de trabalho.

No Censo, o recorte de gênero também mostra que as mulheres são 6 milhões a mais. E os números se dão muito mais pela questão da mortalidade do que dos nascimentos. Mulheres cuidam mais da saúde, são mais cautelosas no trânsito e estão menos envolvidas em mortes violentas, como com armas de fogo, por exemplo.

Entre as questões mais importantes para as mulheres no País estão a promoção da igualdade de gênero na educação, no emprego e na política. Outro ponto é a criação de políticas que apoiem a conciliação entre trabalho e vida pessoal. Hoje, por exemplo, somente 36% das crianças brasileiras de até 3 anos frequentam creches.

Preparar um País para um futuro cada vez mais velho requer também empatia. Por isso, soluções para a mudança na concepção do envelhecimento e da velhice ainda são um desafio.