Guerra no Oriente Médio deve ter pouco reflexo no Brasil

A guerra travada entre Israel e o grupo terrorista Hamas no Oriente Médio completou três semanas no sábado, sem indícios de que tenha um ponto final tão cedo. As consequências para a economia mundial já são sentidas e, se impactam o mundo, por consequência têm reflexos também no Brasil.

A região, por exemplo, é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo e o preço já sofre oscilações. Porém, a situação tende a piorar caso países produtores se envolvam diretamente na disputa, em especial o Irã.

Não existem mais economias independentes. Pelo contrário, a tão falada globalização dos anos 1990 se difundiu ainda mais com a internet nos anos 2000. O que se faz em um lado do globo respinga, inevitavelmente, no outro.

As economias estão fortemente interligadas por meio do comércio internacional, de investimentos estrangeiros diretos e cadeias de suprimentos globais. É preciso pensar, também, nas restrições comerciais, bloqueios e sanções econômicas. Isso pode prejudicar as empresas que dependem de mercados estrangeiros para suas exportações e importações.

Há também a questão além das fronteiras. O impacto de um conflito armado em uma região pode se estender para países próximos. No Afeganistão, o Paquistão foi fortemente afetado. Na guerra da Ucrânia com a Rússia, Romênia, Hungria e Polônia sofrem as consequências.

Outras questões são a volatilidade nos mercados financeiros causada pelas tensões geopolíticas e o aumento dos preços das commodities. Conflitos armados afetam o fornecimento de matérias-primas e commodities, como petróleo, gás, metais e alimentos.

A interrupção desses mercados pode resultar em aumentos de preços, o que, por sua vez, afeta os consumidores e as empresas que dependem desses recursos. Algo que já se viu na Guerra da Ucrânia. No início do conflito, que já se estende por 21 meses, a Europa se viu na iminência da falta de gás natural, por depender do fornecimento da Rússia, e a África sentiu a redução da oferta de grãos, sobretudo ucranianos.

É verdade que a guerra Israel-Hamas deve atingir bem menos o Brasil do que a da Rússia-Ucrânia. Quando o conflito eclodiu no Leste Europeu, o País sofreu com a alta no preço dos combustíveis, devido à oscilação internacional no valor do barril de petróleo, e com a falta de fertilizantes. Já no Oriente Médio, ainda é cedo para avaliar o real impacto sobre o mercado e o preço dos combustíveis. O que se espera é que diesel (média de R$ 6,10 o litro no Brasil) e gasolina (R$ 5,82) não subam ainda mais.