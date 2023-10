Mercopar cria elo entre empresas e estimula a economia

Maior feira de inovação e negócios da América Latina, a Mercopar terminou com recorde de R$ 563 milhões em negócios gerados, 31% a mais do que em 2022. Promovido pelo Sebrae RS em parceria com a Fiergs, o evento realizado na semana passada em Caxias do Sul cumpriu, mais uma vez, com seu papel de aproximar empresas nacionais e internacionais e conectar pequenas, médias e grandes organizações.

Seja pelos indicadores de crescimento, pelas conexões geradas ou pela qualidade dos conteúdos apresentados, não restam dúvidas de que a Mercopar atingiu um novo patamar nesta 32ª edição, discutindo além de inovação, práticas sustentáveis e socialmente responsáveis e adotando o carbono neutro e o ESG como temas que nortearam o evento.

Aliar a geração de valor econômico às questões socioambientais e de governança corporativa é um dos desafios dos segmentos produtivos, especialmente da indústria. Para a abertura de novos mercados esses fatores são vistos como determinantes.

As empresas de 13 países que marcaram presença - 625 expositores - tinham objetivos que foram desde reforçar a participação no mercado, aumentar o faturamento em relação à edição anterior, divulgar suas expertises e mostrar ferramentas desenvolvidas para os mais diferentes setores da indústria, o que com base nos comentários foi realizado com sucesso.

O Projeto Comprador da Mercopar foi o grande destaque de 2023. Com a missão de aproximar micro e pequenas empresas de grandes companhias do setor industrial, conectou compradores e fornecedores de corporações nacionais e de oito países da América Latina, além de Portugal e Espanha. Reunindo mais de 950 empresas, os encontros representaram um recorde entre todas as edições da feira e marcaram a iniciativa como uma das maiores rodadas de negócios do Brasil.

A concretização das expectativas das expositoras também se reflete na satisfação: 96,4% afirmaram que o evento atendeu ou superou as expectativas, o que fez muitas delas manifestarem a intenção de retornar no próximo ano.

Foram quatro dias de geração de relacionamentos, disseminação de conhecimento sobre tendências da indústria e estímulo à movimentação da economia. Os números, a satisfação dos expositores e dos visitantes mostram que a Mercopar se consolida a cada ano como referência em geração de conexões e fomento de oportunidades, colocando o RS em uma posição vanguardista no que tange tecnologia e inovação do setor industrial. Para 2024, o plano é expandir a feira.