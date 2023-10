Porto Alegre dá um passo à frente com o Hospital Nora Teixeira

O Sistema Único de Saúde (SUS) desempenha um papel fundamental na oferta de assistência médica, atendendo a mais de 190 milhões de pessoas todos os anos no Brasil. Em Porto Alegre, o papel do SUS não é diferente. A Capital, além de contemplar a demanda de pacientes próprios, é referência para milhares de pessoas de outros municípios gaúchos e até mesmo de fora do Estado. Um dos hospitais referência é a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre - que realiza, anualmente, mais de um milhão de atendimentos - e que, na semana passada, inaugurou o Hospital Nora Teixeira, o oitavo do complexo.

O Nora Teixeira foi idealizado de maneira a manter sustentável a emergência do SUS da Santa Casa, que triplicou de tamanho. A receita oriunda de atendimentos por convênios e particulares será usada para sustentar, também, os outros hospitais do grupo. O custo para erguer e equipar o complexo chegou a R$ 284 milhões, dos quais R$ 230 milhões foram doações de empresários.

No primeiro ano de funcionamento da nova unidade de saúde são esperadas 10 mil internações. O hospital também terá a mais moderna Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do País, com 20 leitos.

A infraestrutura dos hospitais do SUS em Porto Alegre muitas vezes é limitada, o que dificulta uma capacidade de resposta eficaz. A falta de leitos, equipamentos médicos e pessoal qualificado pode tornar a prestação de cuidados de saúde um desafio, especialmente quando a demanda aumenta rapidamente.

Em março de 2022, após os leitos emergenciais abertos para dar conta da demanda de pacientes da Covid-19 serem fechados, o Rio Grande do Sul contava com cerca de 1.450 leitos públicos de UTI, dos quais 200 eram pediátricos.

Apesar de o Estado estar de acordo com o que preconiza a Organização Mundial da Saúde (OMS), ter de três a cinco leitos para cada mil habitantes, o acréscimo de vagas de internação clínica é sempre bem-vinda para desafogar as emergências, que apresentam superlotação constante, sobretudo no inverno.

Iniciativas voluntárias como a liderada pela empresária Nora Teixeira são capazes de gerar um grande impacto na vida da comunidade. Agora, o próximo desafio lançado pela voluntária é a reforma do Hospital Dom Vicente Scherer, referência em transplantes de órgãos, que receberá um investimento de R$ 36 milhões para a reforma de oito andares. No total, são necessários R$ 60 milhões, que mais uma vez serão buscados junto a empresários gaúchos.