A eleição presidencial e os rumos da Argentina no futuro

Até 19 de novembro, os argentinos viverão a expectativa de conhecer seu novo presidente, no qual irão depositar esperanças de tirar o país de uma das piores crises econômicas de sua história. De um lado, o peronista Sergio Massa, que saiu na frente no primeiro turno e, de outro, o libertário Javier Milei.

No Brasil e, especialmente no Rio Grande do Sul, também há expectativa, principalmente para os empresários que mantêm negócios com o país vizinho.

A partir de agora, o eleitor argentino terá que escolher entre dois modelos diferentes: o primeiro com certo grau de continuidade pela esquerda - apesar de Massa estar mais ao centro do que o governo do presidente Alberto Fernández - e o segundo de ruptura liberal de direita.

Ministro da Economia de um governo que fracassa em tirar o país da superinflação e da pobreza, Massa assumiu o posto em agosto de 2022 e, desde então, a inflação passou de 83% para 138,3% ao ano.

Já Milei, o mais votado nas primárias de agosto, mas que ficou abaixo das expectativas neste primeiro turno, trilhou sua carreira como economista no mundo acadêmico, mas ganhou fama com suas opiniões em programas de TV, além da forte presença em redes sociais. Suas promessas vão desde dolarizar a economia e acabar com o Banco Central até diminuir drasticamente os gastos do Estado, em um país habituado com subsídios.

A Argentina não sairá do buraco sem alterar métodos de política macroeconômica. Não será simples vencer a inflação, a recessão e a pobreza da população.

Massa e Milei têm programas de governo bastante diferentes. Seja quem for o vencedor, a troca de comando deixa em aberto o futuro das relações comerciais entre Argentina e Brasil, hoje o principal comprador de produtos do vizinho e o terceiro país para o qual mais exporta.

Em território nacional, o Rio Grande do Sul é o principal parceiro comercial. Em 2022, entre importações e exportações, os gaúchos comercializam cerca de US$ 4 bilhões - 29% a mais que em 2021.

Se o programa de governo de Milei tem consequências ainda imprevisíveis, um continuísmo de Massa pode ser uma caminhada para o abismo. Essas possibilidades devem pesar na escolha dos argentinos, assim como o sentimento de insatisfação e o desejo de mudança.

Serão mais 27 dias de suspense, em que os atores envolvidos farão promessas para vencer a eleição. A decisão será do povo argentino.