Com cada vez mais idosos, etarismo precisa ser discutido

A expectativa de vida da população brasileira atingiu, em 2023, 76,2 anos e, até 2100, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), deve alcançar 88,2 anos. As pessoas nascidas na década de 1960 tinham uma expectativa de vida de 48 anos. Hoje na casa dos 60 anos e com os avanços que o País teve na área da saúde e das condições socioeconômicas, esse contingente de idosos enfrenta o desafio de se manter no mercado de trabalho.

A discriminação contra pessoas com base em estereótipos associados à idade, o etarismo, é um tema que nos últimos anos vem ganhando maior destaque. Iniciativas que permitem inserir idosos no mercado de trabalho, sem julgar sua capacidade de desempenhar uma função ou atividade, têm nascido dentro do poder público, mas também em instituições associativas e na iniciativa privada.

Um ano atrás, a prefeitura de Porto Alegre sancionou o Programa Ativa Idade, um projeto de lei com origem no legislativo municipal. O plano é reunir políticas públicas para fortalecer a reinserção da população acima dos 60 anos no mercado de trabalho, com intermediação para vagas, capacitação e ações integradas com a iniciativa privada, mas passados 12 meses, o projeto ainda não foi regulamentado.

Há pouco mais de dois meses, a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) em parceria com o Sebrae/RS lançou o projeto 60 , cuja proposta é oportunizar que pessoas a partir desta idade compartilhem suas experiências profissionais com outras mais jovens.

Em 2021, a parcela de pessoas com 60 anos ou mais no Brasil saltou de 11,3% para 15% - de 22,3 milhões para 31,2 milhões, crescendo 39,8% no período -, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. O Rio Grande do Sul possui 18,8% da população com mais de 60 anos e, até 2050, a estimativa é que chegue a 25% dos habitantes com idade igual ou superior a essa, um dado que revela a necessidade de se repensar a aplicação de políticas públicas.

Pelo Brasil, pululam ações de empresas privadas que oferecem desde programas de inclusão e trabalhos temporários de um mês até vagas fixas com o objetivo de criar oportunidades de carreira e reduzir barreiras. As iniciativas são mais do que necessárias em um país que, em 17 milhões de famílias, o sustento econômico fica por conta de pessoas com mais de 60 anos, segundo o IBGE.

O envelhecimento da população é uma realidade e o estereótipo de que a idade é um empecilho, portanto, precisa entrar cada vez mais na pauta de discussões.