South Summit é estratégico para a inovação no RS

Os olhos do mundo estarão, mais uma vez, voltados para Porto Alegre com a realização, em março de 2024, do South Summit Brazil. A terceira edição de um dos maiores eventos de inovação, empreendedorismo e tecnologia do mundo mostra o empenho de poder público, universidades e iniciativa privada para colocar a inovação no centro da estratégia de desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

De 20 a 22 de março de 2024, os armazéns do Cais Mauá serão o centro da efervescência mundial, onde estarão reunidos startups, investidores, empresários e especialistas em negócios de vários países. A expectativa é de que participem mais de mil investidores, 138 fundos de investimentos, 30 fundos internacionais, 20 unicorn founders, dez tracks de conteúdo, incluindo sportechs e climatechs e 125 palestrantes internacionais.

A lógica de um evento dessa magnitude é trabalhar a cultura da inovação para além dos espaços tradicionais, e a escolha de Porto Alegre para promover o South Summit, pelo menos até 2027, não foi por acaso. Em 2022, o Estado foi considerado, pelo segundo ano consecutivo, o mais inovador do Brasil no ranking de competitividade do Centro de Liderança Pública. A classificação leva em conta a performance a partir de cinco indicadores: investimento público em pesquisa e desenvolvimento, pesquisa científica, patentes depositadas, bolsas de mestrado e doutorado, e empreendimentos inovadores.

Em setembro, o governo do Estado e o Instituto Caldeira divulgaram um panorama das startups gaúchas. São empresas jovens, que crescem rápido e geram empregos, mas que ainda enfrentam desafios gerenciais: 79,9% ainda não passaram por nenhuma rodada de investimento.

O estudo RS Tech 2023 revelou que 68% das startups estão concentradas em 10 segmentos de mercado, o que é sinal de uma atuação diversificada. Os principais são HealthTech, AgTech e Gestão de Negócios. Dos empreendimentos, 78% foram fundados nos últimos 5 anos, 46% tiveram o primeiro faturamento antes de completar seis meses, mas 23% ainda não tiveram o primeiro faturamento.

Os dados expõem um mercado ainda em maturação, e longe de seu ápice, mas que se posiciona de forma proeminente no que tange à competitividade e à capacidade em atrair investimentos, gerar emprego e renda. A realização de mais um South Summit em Porto Alegre é uma oportunidade de aquecer o ecossistema, propiciando que as startups recebam apostas financeiras, mas também uma forma de promover o RS como polo tecnológico e de empreendedorismo.