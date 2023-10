O Brasil precisa valorizar melhor seus professores

A valorização do professor é requisito essencial para a garantia do direito fundamental à educação. Os docentes desempenham um papel crucial na formação de cidadãos ao ensinarem valores, promoverem o pensamento crítico e contribuírem para o desenvolvimento de habilidades sociais. Apesar das responsabilidades, a sociedade nem sempre reconhece o valor do trabalho dos professores e os baixos salários e a falta de valorização da carreira são um exemplo disso.

Os professores, sobretudo vinculados à rede pública, recebem salários baixos em comparação com a importância e a responsabilidade de seu trabalho, o que acaba por desmotivá-los e dificulta a atração de talentos para a profissão. Além disso, enfrentam carga de trabalho excessiva - preparação de aulas, correção de provas, reuniões com pais e administração escolar - o que pode levar ao esgotamento.

É comum também que os docentes tenham de lidar com salas de aula superlotadas, falta de material didático e instalações inadequadas. A necessidade de atualização constante é outro desafio, especialmente em sistemas educacionais em constante evolução tecnológica.

A batalha pela valorização da carreira no Brasil se estende, pelo menos, desde a década de 1970, quando começou, ainda de forma incipiente, uma reestruturação na educação e uma maior exigência de aperfeiçoamento. A partir de 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), ficou definido que todos os professores da Educação Básica precisariam, até 2020, ter formação específica de nível superior em curso de licenciatura na área em que atuam.

Em 2008, veio a lei do Piso Nacional do Magistério. Porém, 15 anos depois, o pagamento por estados e municípios ainda encontra resistência. Atualmente, o valor é de R$ 4.420,55 para 40 horas semanais ou proporcional.

Pesquisa realizada pelo Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) estima que o Rio Grande do Sul terá um déficit de 10 mil professores na Educação Básica em 2040. Entre as possíveis razões estão o desinteresse na carreira, a taxa de evasão dos cursos de licenciatura - 59% das matrículas no Brasil, em 2021 -, o envelhecimento dos profissionais e a remuneração - no Estado, ganham, em média, R$ 4.024,00.

É preciso, portanto, maior incentivo para que a carreira docente volte a ser uma opção, o que inclui salários mais altos, já que outras profissões com nível de estudo equivalente são muito melhor remuneradas. Se o que se quer para o País são estudantes que concluam sua formação com qualidade, que sejam engajados e multiplicadores de conhecimento, isso passa pela valorização de professores.