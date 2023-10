O RS tem uma vocação agrícola inquestionável

Considerado o "celeiro do mundo", o Brasil tem uma vocação agrícola inquestionável. A safra brasileira de 2023 deve ter um recorde de 318,1 milhões de toneladas, 54,9 milhões a mais do que em 2022 - 20,9% superior. Em relação à área colhida, o aumento deve ser de 6,3%. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) são um indicador positivo para a economia e devem ter impactos significativos tanto no mercado interno quanto nas exportações.

O arroz, o milho e a soja são os três principais produtos da safra, que, somados, representam 92,1% da estimativa da produção e 87,1% da área a ser colhida.

A escolha de qual cultura plantar depende de diversos fatores, incluindo as condições climáticas, o mercado e a demanda interna e externa, bem como a capacidade de investimento dos agricultores. As recentes chuvas e enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul provocaram prejuízos e atrasos no início de semeadura de algumas culturas, mas as estimativas são de crescimento nas três principais que compõem a safra do País.

A produção nacional de milho - o Brasil ultrapassou os EUA e se tornou o maior exportador do mundo em 2022/2023 - foi estimada em 131,7 milhões de toneladas em 2023/2024, com crescimento de 19,6% ante a anterior.

No RS, grande parte do que é plantado se destina à produção de rações, mas o cultivo para a produção de etanol também vem crescendo. A chuva atrapalhou o início do plantio, mas não deve impedir uma safra de milho 53% (6 milhões de toneladas) superior em relação a 2022/2023.

Já para a cultura de arroz, a estimativa é de redução de 7,5% na colheita em nível nacional. No RS - maior produtor do cereal no Brasil -, pelo contrário, a área plantada deve ser 7,5% superior, impulsionada pela expectativa de chuvas favoráveis.

A soja é outra cultura que deve registrar elevação. O Brasil, segundo maior produtor do mundo, atrás apenas dos EUA, deve somar 151,2 milhões de toneladas colhidas, alta de 26,5% em relação a 2022. No Estado, a produção de soja deverá atingir 22,442 milhões de toneladas em 2023/2024, com alta de 73,03% frente às 12,970 milhões de toneladas da safra anterior.

Na safra 2022/2023, a soja atingiu 506 mil hectares de produção no RS, a maior marca dos últimos 14 anos. Entre janeiro e agosto, a soja em grão foi o item mais exportado, com o valor de US$ 1,98 bilhão.

O crescimento das safras das culturas de milho, arroz e soja no RS, mesmo com um ano marcado por extremos climáticos, é um indicador da importância de se continuar a investir em tecnologia, práticas sustentáveis e infraestrutura para melhorar a produtividade.