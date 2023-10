Crescimento urbano e melhorias em mobilidade

Políticas públicas devem ser formuladas considerando as necessidades da população. Isso inclui a criação de sistemas de transporte público acessíveis e eficientes, além de investimentos em infraestrutura viária e segurança no trânsito.

A interconexão entre mobilidade e logística desempenha um papel fundamental na eficiência econômica e na qualidade de vida. O metrô, por exemplo, é usado há décadas em várias cidades do mundo para fazer com que as pessoas cheguem de forma mais eficiente e rápida a seus destinos.

Há dez anos, o sonho de um metrô em Porto Alegre foi alimentado com o anúncio da construção pelo governo federal, a partir de verbas da União, do Estado e do município. Uma obra que nunca começou e, se tivesse iniciado, certamente não estaria pronta, vide os dois quilômetros de prolongamento da avenida Severo Dullius, na Zona Norte da Capital, entregues no início deste mês, após 10 anos do pontapé inicial - a previsão era que fosse concluída em 12 meses.

A ampliação da via, desde a região do aeroporto até a avenida Sertório, recebeu um investimento de R$ 86 milhões e é uma alternativa aos motoristas que utilizam as BRs 116 e 290.

Mas a verdade é que o crescimento urbano nas grandes cidades brasileiras não foi acompanhado pelas melhorias viárias necessárias, no tempo necessário.

O mesmo ocorre com os meios de transportes coletivos. As obras são planejadas a partir de uma demanda já acima do limite e, recorrentemente, ficam prontas quando encarar o trânsito ou o transporte coletivo está à beira do insustentável.

O metrô na Capital retiraria milhares de ônibus de circulação da área central diariamente, ajudaria a reduzir os níveis de poluição, traria mais qualidade de vida àqueles que perdem horas de seu dia no trânsito. As cidades continuam apostando no ônibus como meio de transporte coletivo, enquanto aqueles que precisam se deslocar se afastam cada vez mais do modal. A falta de qualidade do serviço, com veículos sujos e que não passam no horário, também são fatores para que as pessoas recorram a outros alternativas de deslocamento.

Mobilidade - leia-se transportes coletivos eficientes e infraestrutura viária condizente - é essencial para a população das grandes cidades. Enfrentar esse desafio, portanto, torna-se fundamental para resolver os desafios contemporâneos e requer visão e investimentos estratégicos.