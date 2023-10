ONU deve ter papel limitado na guerra entre Israel e Hamas

Desde a sua criação, meses após o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a Organização das Nações Unidas (ONU) tem sido frequentemente chamada à arena internacional para promover cooperação, evitar guerras e ajudar a restaurar a paz, ao menos em termos oficiais. Na atual guerra entre Israel e Hamas, entender o papel da organização, composta por 193 países-membro, é um assunto complexo, pois envolve uma série de eventos históricos, dinâmicas políticas e desafios diplomáticos.

Conseguir que as partes negociem o mais rápido possível foi, justamente, a tônica da reunião emergencial de domingo, convocada pelo Brasil - que preside o Conselho de Segurança por um mês, iniciado em 1º de outubro - para discutir o conflito.

Órgão máximo de decisão sobre as resoluções que devem ser adotadas no caso de uma guerra, o Conselho de Segurança é formado por 15 países, sendo cinco deles com cadeiras fixas e outros dez com posições rotativas. Os membros permanentes são China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia, os quais possuem poder de veto.

Com um conflito estabelecido, frequentemente, a primeira medida da ONU é emitir declarações condenando a violência e chamando as partes a respeitarem o direito internacional, em suma, a proteção de civis e o respeito às resoluções. Em um segundo momento, há a tentativa de facilitar o diálogo entre as partes para alcançar acordos de cessar-fogo e negociações de paz.

Acontece que, por conta da divergências de posições entre os membros permanentes, a reunião de domingo não chegou a um consenso. Enquanto os EUA reiteraram apoio inabalável a Israel, China e Rússia são mais próximas ao lado palestino. Assim, a ONU pode não ser capaz de tomar medidas efetivas para resolver o conflito.

Israel é um membro da ONU desde 1949. A adesão ocorreu após uma série de eventos históricos relacionados à controversa partilha da Palestina, em 1947, e à sua declaração de independência, em 1948.

Já a Palestina é reconhecida como um Estado observador não membro desde 2012, ou seja, tem direito a certos privilégios, como a participação em debates na Assembleia Geral, embora não tenha direito a voto nas resoluções. O status é parte da busca de reconhecimento internacional como um Estado independente, justamente o foco dos recorrentes embates.

Por décadas, a situação tem se mostrado um desafio complexo, que envolve disputas territoriais, questões de status, segurança, direitos humanos e políticas. A ONU tem desempenhado um papel importante na busca de soluções, mas uma resolução duradoura ainda é um desafio complexo.