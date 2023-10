Na guerra entre Israel e Hamas só haverá perdedores

Guerras são extremamente custosas e não somente pela perda de vidas, bens e infraestruturas. Além daquilo que se vê, há uma destruição orgânica, que atinge emocionalmente a todos os envolvidos. É algo que, no caso de Israel e Hamas, tem se perpetuado há décadas, com um conflito sem fim pela criação de um estado palestino, cujas negociações, mediadas por diferentes países ao longo dos anos, com o dedo da Organização das Nações Unidas, não avançam.

O ataque surpresa lançado pelo grupo extremista Hamas contra o território de Israel já é tratado como guerra. Uma guerra já predeterminada como longa e difícil pelo próprio governo do premiê Benjamin Netanyahu.

A situação tende a evoluir rapidamente e é provável que se agrave, principalmente nos territórios palestinos da Faixa de Gaza - enclave governado pelo Hamas - e Cisjordânia. Obviamente, o conflito terá consequências na economia global, assim como a guerra da Ucrânia.

Apesar de a ofensiva ser contra o Hamas - que prega a aniquilação de Israel - e não contra os palestinos, serão eles, certamente, os mais atingidos. A Faixa de Gaza tem 2 milhões de habitantes espremidos em 360 km2 - quase 6.000 habitantes por km2, uma das densidades populacionais mais altas do mundo. Há anos o território está sitiado, mas agora, Israel ordenou um cerco "completo" à Gaza, cortando água, energia, combustível, gás e comida. Portanto, a constatação é lógica. Além disso, Israel é muito mais forte belicamente.

A verdade é que a escalada é dramática de uma forma que não era vista há décadas. A situação atual, entretanto, pode ser explicada a partir de dois pontos.

O primeiro é a aproximação de Israel da Arábia Saudita. Historicamente, as relações entre o país e nações árabes são marcadas por hostilidade. No entanto, a Arábia Saudita vem adotando uma postura mais pragmática. Parte da motivação do Hamas pode ser, justamente, interromper esses esforços.

O segundo ponto é Jerusalém - cidade sagrada reivindicada como capital tanto por israelenses quanto por palestinos. Em Jerusalém fica a mesquita de Al-Aqsa, local sagrado para ambos os povos e que tem sido palco de tensão. O templo é controlado por Israel desde 1967 e reivindicações concorrentes sobre o local já se transformaram em violência antes, como na guerra de 11 dias entre Israel e o Hamas, em 2021.

Israel foi atacada e precisa se defender. Mas é necessário ter em mente que guerras são indefensáveis, independentemente de serem por questões religiosas, políticas disputas territoriais ou rivalidades étnicas. Em guerras não existem vencedores. Pelo contrário, todos os lados perdem.