El Niño pode causar mais estragos na safra de trigo

Os mapas climáticos para o Rio Grande do Sul têm sido um importante foco de apreensão para os triticultores. Isso porque a previsão de altos volumes de chuva para outubro e novembro ameaça a qualidade e a produtividade dos grãos. Com os eventos climáticos dos últimos meses, houve danos em lavouras que estão nas fases de floração e início da formação dos grãos, principalmente por causa do acamamento em certas áreas e da queda de flores das plantas.

Paralelamente, produtores enfrentam queda na cotação do cereal no mercado, com farta disponibilidade de grãos da safra passada ainda para comercialização. O mercado de produtos agrícolas vive um período de queda nos preços. Nos últimos 12 meses, houve uma redução drástica, chegando a níveis abaixo, inclusive, dos determinados pelo Programa de Garantia de Preços Mínimos do governo federal.

O preço médio recebido pelo produtor, atualmente, é de R$ 52,52 a saca de 60 quilos. E os valores mínimos estabelecidos pela União, por meio da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), para safra 2023 do trigo Tipo 1 são de R$ 87,77, e para o Tipo 2, de R$ 75,19.

Há, também, a possibilidade de quebra de qualidade no auge da colheita, o que fará com que os grãos acabem sendo destinados apenas para ração animal.

Em junho, a Emater/RS estimava que a safra de trigo do RS poderia ser a segunda maior da história. O levantamento, realizado em maio em 382 (98,3%) dos municípios gaúchos produtores de trigo, projetava uma redução de 14%, passando das 5.288.030 toneladas da safra de 2022 para 4.548.934 toneladas neste ano.

O fenômeno climático El Niño e seus altos volumes de chuva, no entanto, podem causar mais estragos do que o projetado, reduzindo ainda mais o volume de trigo colhido. Alguns produtores já percebem o surgimento de doenças como brusone e giberela e o desenvolvimento abaixo do esperado, o que impacta negativamente a produtividade.

Agosto registrou geada, e setembro, precipitação recorde no Estado, com entre 500 mm a 700 mm em parte do território - historicamente não costuma passar de 180 mm -, o que pode ter comprometido até 20% do potencial produtivo da cultura.

Diante da situação, as cooperativas demandam apoio do governo federal, a partir do direcionamento de recursos para o suporte à comercialização dos produtores de trigo, via Prêmio Equalizador Pago ao Produtor e Prêmio de Escoamento do Produto, como forma de apoiar o escoamento e garantir a sustentabilidade da cadeia produtiva. Só assim os agricultores poderão amenizar suas perdas.