Demanda por energia, clima e a indústria brasileira

O primeiro semestre de 2023 foi de aumento do consumo de energia elétrica no Brasil, puxado, principalmente, pela atuação da indústria e de grandes empresas.

Um relatório divulgado na quarta-feira pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a Unctad, aponta que o crescimento econômico mundial deve desacelerar de 3% em 2022 para 2,4% em 2023. Uma das exceções é justamente o Brasil, cuja economia deve crescer acima da média, podendo chegar a 3,3%.

Com esse aquecimento econômico, o País precisa estar melhor preparado para os próximos anos. As indústrias são as maiores consumidoras de energia - respondem por aproximadamente 35% da eletricidade consumida.

O Norte e Nordeste do Brasil, por exemplo, vivem a pior seca dos últimos 40 anos, o que impacta na produção de hidrelétricas - atualmente, a principal fonte de geração de eletricidade (50,6%) -, que deixam de operar em sua capacidade máxima. A energia obtida pela força das águas está sujeita às crescentes consequências das mudanças climáticas, como alterações no regime de chuvas e secas mais intensas e prolongadas. No RS, por exemplo, a hidreletricidade, responde por 41,7%.

Engana-se, entretanto, quem acha que excesso de chuva não é prejudicial às hidrelétricas. Ocorre que precipitações em grandes volumes podem aumentar rapidamente o nível do reservatório, sobrecarregando as turbinas das usinas e paralisando a geração de energia.

Em setembro, o planeta Terra teve o mês de setembro mais quente já registrado, e 2023 está caminhando para quebrar os recordes de 2016. E não é só a indústria que demanda energia. A onda de calor e a gangorra térmica, com termômetros indo de um extremo ao outro em poucos dias, incidem sobre o consumo a. Isso porque os dias mais quentes induzem a um maior uso de aparelhos como ventiladores e ar-condicionado, enquanto os mais frios fazem a demanda por banhos quentes aumentar.

Outras fontes energéticas têm ganhado espaço no Brasil, como a eólica e a fotovoltaica, mas ainda não suficientemente para substituir hidrelétricas. Boletim do Operador Nacional do Sistema Elétrico indica que outubro deve ter uma demanda 6,2% superior a de outubro de 2022.

Depois do apagão de 15 de agosto, o governo se apressou em dizer que o País não corria novos riscos, pois os reservatórios estavam cheios e os sistemas operando normalmente. A questão é que setembro e outubro estão sendo fora da curva. No Sul chuvas excessivas, no Norte seca extrema. Diante disso, é preciso estar preparado.