Juros, pandemia e a insolvência de empresas no Brasil

O Brasil pode registrar em 2023 um aumento de pedidos de recuperação judicial e falências ainda como consequência da pandemia e como um reflexo dos atuais juros praticados, que, mesmo em queda, ainda estão entre os mais altos do mundo.

Dados da Serasa Experian, referentes a junho de 2023, mostram que, no primeiro semestre, 593 empresas entraram com pedidos de recuperação judicial e falências. O número é 52% maior do que o registrado no mesmo período de 2022, quando foram 390 pedidos. E estimativas dão conta que o ano pode fechar com até 1.300 pedidos.

No período, o setor de serviços foi o que mais sofreu. No primeiro semestre de 2023, cerca de 44% dos pedidos foram desse segmento.

Outro levantamento, o Relatório de Insolvência Allianz Trade 2023, indica que o País deve ter um volume de insolvências acima do que está previsto na América Latina - 29% contra 20%. No mundo todo, o crescimento deve chegar a 21%. Os destaques negativos previstos são França ( 41%) e EUA ( 49%).

Além dos dados do primeiro semestre, outro indicador de que o Brasil deve ter um grande volume de insolvências é o crescimento da inadimplência. Não é algo de agora, mas uma situação que se arrasta pelo menos desde 2021.

Antes do atual corte de juros - hoje em 12,75% - do Comitê de Política Monetária do Banco Central, em 20 de setembro, a redução anterior havia ocorrido justamente durante o período mais grave da pandemia. Em agosto de 2020, a taxa Selic caiu de 2,5% para 2% ao ano. A partir de então, o índice acumulou aumentos, até alcançar o patamar de 13,75% em agosto de 2022. Neste ano, foram dois cortes sucessivos. Os 12,75% ao ano praticados atualmente, obviamente, são uma boa notícia, mas é preciso levar em consideração que os efeitos práticos disso demoram a ter reflexos sobre os negócios.

O aumento do endividamento das empresas e os consequentes pedidos de recuperação judicial e falências são resultado do cenário macroeconômico e dessa rápida subida do juro entre 2020 e 2022, o que não só encareceu o crédito corporativo, como também causou fuga de investidores da bolsa. Outro ponto que deve ser levado em conta é a excessiva burocracia para criação e manutenção de empresas, bem como para importação e exportação de produtos.

O governo federal tem adotado medidas para reverter a situação econômica: abandonou o teto de gastos e aprovou o marco fiscal. Ou seja, o foco é o equilíbrio entre arrecadação e despesas. As medidas têm sido bem recebidas pelo mercado, resta que surtam efeito o quanto antes.