O Rio Grande do Sul tem vocação para a ovinocultura

Umas das principais atividades pecuárias desenvolvidas no Rio Grande do Sul, a ovinocultura vive um momento de retomada, com produtores e indústria empenhados em fortalecer o setor, focando na qualidade. A ovinocultura de corte tem tradição no RS e, com o aumento da procura pela carne no Brasil, os produtores gaúchos investiram bastante em tecnologia nos últimos anos.

A exploração econômica da ovinocultura no RS teve início no começo do século XX, tendo como foco a produção de lã, bastante valorizada no mercado internacional. O ápice ocorreu na década de 1970, período em que o Estado chegou a ter 12 milhões de cabeças - mais de 80% do rebanho brasileiro.

Depois, com a crise enfrentada nas décadas de 1980 e 1990, diminuiu o número de cabeças, gradativamente, até que, em 1995, ocorreu a queda mais acentuada, de nove para cinco milhões. Nos últimos anos, o RS estagnou em 3 milhões de ovinos - 15% do rebanho brasileiro, que cresceu consideravelmente em outras regiões.

Hoje, dos 497 municípios gaúchos, 494 têm registro de criação de ovinos em 45,6 mil propriedades rurais. São 6.019 ovinos por município, 65 animais por propriedade e 92 propriedades por município. Os principais municípios produtores encontram-se na porção sul e sudoeste, entre os quais Santana do Livramento e Alegrete.

Parte da crise dos anos 1890 e 1990, especialmente para quem trabalhava com lã, é explicada pela substituição dos fios naturais por malhas sintéticas no mercado têxtil. A situação fez muitos produtores desistirem da atividade, desestruturando toda a cadeia produtiva.

A carne, naquele período, era vista apenas como produto secundário e para consumo nas próprias propriedades. A retomada foca, justamente, no que foi relegado em décadas passadas. O mercado já entendeu que o perfil dos consumidores de carne ovina mudou e que a preferência agora é por cortes mais nobres e práticos de produzir. Assim, a demanda por cortes diferenciados de cordeiro, muito utilizados na alta gastronomia, também tem feito com que, de uns tempos para cá, a carne se valorize no mercado. Além disso, houve uma elevação dos preços pagos ao produtor, o que torna a atividade mais atraente e rentável.

Com um mercado cada vez mais exigente, os produtores e a indústria têm se empenhado para fortalecer o setor no Rio Grande do Sul por meio de uma série de iniciativas que pedem uma maior organização da cadeia como um todo.