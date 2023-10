Diversificação de culturas fomenta a produção de etanol

Projetos em desenvolvimento no Rio Grande do Sul devem suprir um terço do consumo gaúcho de álcool nos próximos anos - cerca de 500 milhões de litros anuais. A colocação em prática de políticas públicas de fomento à produção de etanol a partir de cereais e o investimento em estruturas têm potencial para promover uma grande transformação econômica e social, gerando alternativas de renda e trabalho.

Atualmente, o Brasil é o segundo maior produtor e consumidor de etanol do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos (54%). A produção é sustentada basicamente pela cana-de-açúcar e pelo milho, mas novas fontes vêm ganhando terreno, literalmente.

Polo da produção agrícola do RS, o Norte, o Noroeste e as Missões possuem viabilidade técnica e ambiental para expandir a produção de etanol. Hoje, 99% do que é consumido aqui vem de outros estados, mas o mapa da produção deve mudar ainda nesta década. São ao menos sete projetos que tiveram raízes na lei que em 2021 criou o Programa Estadual de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Etanol (Pró-Etanol/RS).

A previsão é de que sejam investidos R$ 4 bilhões em estruturas para produção a partir do trigo, do triticale, da cevada e do centeio. Um dos pontos mais importantes é a utilização de áreas que ficam ociosas durante o período frio. Ou seja, a potencialização do uso da terra e a diversificação de culturas, uma vez que, enquanto 8 milhões de hectares são semeados no verão, apenas um quarto da área é plantada no inverno. Eventualmente, ainda poderá ser utilizado o milho excedente que deixa o Estado por falta de armazenagem no período da colheita.

No Brasil, o consumo de etanol ganhou força em 2003, com a chegada dos motores flex e os incentivos federais à expansão do mercado de biocombustíveis. Ao longo dos anos, com as sucessivas crises do petróleo, o combustível tem sido visto como uma alternativa viável e com menos impactos ambientais.

Atualmente, a frota nacional conta com mais de 40 milhões de veículos flex, que representam 85% dos veículos leves em circulação, conforme dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores.

Desde o lançamento do Proálcool em 1975, o uso do etanol combustível (em ambas as formas, anidro e hidratado) proporcionou ao País uma economia de mais de 2,3 bilhões de barris equivalentes de petróleo, evitando a emissão de mais de 1,5 bilhão de toneladas de CO2 equivalente.