O desenvolvimento nas regiões Norte, Noroeste e Missões

A terceira edição do Mapa Econômico do RS circulou na sexta-feira. O novo projeto do Jornal do Comércio destaca potencialidades para o desenvolvimento econômico do Estado. Desta vez, o foco esteve nas regiões Norte, Noroeste e Missões, que reúnem 207 municípios onde vivem 1,86 milhão de habitantes - 17,1% da população gaúcha.

É uma parte do Rio Grande do Sul em franco crescimento, visto tanto nos novos negócios quanto no aumento da população. O Produto Interno Bruto (PIB) dessas regiões soma mais de R$ 81,5 bilhões, representando 17,2% do total gaúcho.

Quem lidera a lista é Passo Fundo, com R$ 10 bilhões - sexta maior economia do RS. Erechim, com R$ 5,8 bi e Ijuí, com R$ 4,3 bi, vêm na sequência.

Como mostrou o Mapa, o Norte gaúcho cresce impulsionado pelo agronegócio, pela indústria, alavancando outros negócios e o setor de serviços. A produção agrícola exportada vira investimento não só no próprio agro, como em outras cadeias produtivas como o setor metalmecânico, de máquinas agrícolas, de alimentos, construção civil e até o turismo.

Passo Fundo é a referência exportadora da região. Somente no primeiro semestre de 2023, respondeu por quase 10% das exportações gaúchas - terceiro município do ranking -, com vendas de mais de R$ 4,4 bilhões. O grão e os derivados da soja representam 60% deste volume. Outros destaques de Passo Fundo são a saúde - o município é referência na região - e a tecnologia, com centros como o UPF Parque, da Universidade de Passo Fundo. Também se destaca como riqueza da região a produção de biodiesel, com cinco grandes plantas.

Outra riqueza está no Médio Alto Uruguai, uma das maiores jazidas de ametista do mundo. Do que é produzido, 90% é destinado à exportação. Em Soledade, a produção responde por 40% do PIB local.

Sete entre os 10 maiores produtores de leite do Estado são municípios das regiões Noroeste, Fronteira Noroeste e Celeiro. É a principal bacia leiteira gaúcha.

E quando se fala em produção de energia, o Rio Uruguai é referência. São 57 usinas e centrais hidrelétricas de diversos portes, que garantem fonte limpa para o Estado. A produção a partir dos rios reflete-se na arrecadação de municípios como Ijuí, Santa Rosa, Maximiliano de Almeida e Aratiba.

São dados do Mapa que mostram a diversidade e a riqueza da economia da parte Norte do Rio Grande do Sul. O desenvolvimento econômico ainda pode avançar e ser acelerado, especialmente com melhorias em infraestrutura.