O marco fiscal e o equilíbrio das contas públicas

O governo federal está colocando todas as expectativas pela equalização das contas públicas no marco fiscal. A nova regra, que substitui o teto de gastos, limita o crescimento da despesa a 70% da variação da receita dos 12 meses anteriores.

Nos últimos meses, o Poder Executivo enviou ao Congresso uma série de medidas provisórias e projetos de lei que visam reduzir ou extinguir benefícios fiscais concedidos ao longo dos anos e aumentar a arrecadação. Será preciso R$ 128 bilhões em 2023 para cumprir a meta de resultado primário zero - resultado das contas públicas sem os juros da dívida pública.

Ainda que as metas estejam traçadas e que o plano se sustente, a Fazenda coloca sobre o Congresso parte da responsabilidade. Ou seja, para que tudo dê certo e a economia do Brasil, estagnada há uma década, volte a crescer, o Legislativo ainda tem de apreciar algumas medidas, entre elas, matérias de recuperação das contas públicas e de estímulo ao crédito.

O Ministério da Fazenda argumenta que, com o marco fiscal, o que se chama de risco de cauda é eliminado. Em outras palavras, aritmeticamente, haverá uma equacionalização das contas com a receita crescendo acima das despesas. Havendo sobras, deverão ser usadas apenas em investimentos.

As regras determinam que a cada ano haverá limites na despesa primária reajustados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e também por um percentual do quanto cresceu a receita primária descontada a inflação. Se o patamar mínimo para a meta de resultado primário, a ser fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), não for atingido, o governo deverá, obrigatoriamente, adotar medidas de contenção.

A variação real dos limites da despesa primária a partir de 2024 será cumulativa: 70% da variação real da receita, caso seja cumprida a meta de resultado primário do ano anterior ao da elaboração do orçamento; ou 50% do crescimento da despesa, se houver o descumprimento da meta de resultado primário.

Em julho, as contas públicas fecharam o mês com saldo negativo - déficit primário de R$ 35,8 bilhões -, resultado principalmente da queda de receitas em impostos e dividendos, e da mudança no calendário de pagamento da Previdência Social. Para agosto, estimativa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) indica déficit primário de R$ 25,7 bilhões.

O novo arcabouço ajuda o governo a colocar as contas públicas em dia, após sucessivos desajustes acumulados ao longo dos últimos anos. A tarefa, agora, é estabelecer o ritmo desse equilíbrio, dando sequência aos planos com a lei orçamentária e outras medidas.