A taxa básica de juros e o controle inflacionário

A Selic, taxa básica de juros da economia, é uma referência para o custo das linhas de crédito no País e o principal instrumento do Banco Central (BC) para controlar a inflação. Quando sobe, o crédito fica mais caro, e as famílias compram menos, o que estimula uma queda na inflação. Quando a taxa cai, os juros nas parcelas de compras e o valor total da dívida diminuem.

A queda da taxa básica de juros para 12,75% ao ano, obviamente, é uma boa notícia. Há, no entanto, que se observar que os efeitos práticos disso demoram a chegar no bolso dos brasileiros. A pequena queda de 0,50 ponto porcentual não vai trazer muito impacto isoladamente. Reduções mais consistentes, com os próximos cortes que ocorrerão, já serão suficientes para que as taxas de juros do mercado tenham alterações consistentes.

Com a taxa básica de juros atual, a poupança segue a regra de rentabilidade fixa de 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR), que varia mensalmente. Isso equivale a 7,44% ao ano (0,6% ao mês), com uma TR estimada em 1,21%. Caso a Selic caia abaixo de 8,5% ao ano, a regra da caderneta muda para uma rentabilidade anual de 70% da Selic mais a TR.

Outra notícia boa é que com o novo corte, o País finalmente deixou a liderança global dos juros reais (descontada a inflação) - foco das críticas do governo federal, políticos em geral e empresários. O Brasil ocupava o posto ininterruptamente desde maio de 2022, quando a Selic, ainda no ciclo de alta, chegou justamente ao mesmo patamar adotado no dia 20 de setembro de forma unânime pelos integrantes do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC.

Segundo levantamento do site MoneyYou com 40 economias, o Brasil passa a ter uma taxa de juros real de 6,40% e agora figura em segundo entre os campeões do mundo, atrás do México (6,61%). Em terceiro, aparece a Colômbia (5,10%). A média das 40 economias pesquisadas é de 1,06%. Nas contas do BC, o juro neutro, que não estimula nem contrai a economia e, consequentemente, não acelera nem alivia a inflação brasileira, é de 4,5%.

A expectativa dos analistas é que o Copom siga reduzindo a Selic ao longo dos próximos meses, chegando a 11,75% ao fim deste ano. Para 2024 a taxa é calculada em 9%. Especialistas acreditam que é possível chegar a esta taxa mesmo com o atual cenário macroeconômico. Para uma Selic menor do que esta, entretanto, seriam necessárias uma inflação ainda mais contida e uma redução do risco fiscal.