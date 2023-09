Os pilares do crescimento da economia brasileira

O boletim Focus, divulgado na segunda-feira, elevou pela quarta semana seguida o crescimento da economia brasileira em 2023. A pesquisa, divulgada semanalmente pelo Banco Central, indicou um leve aumento, de 2,64% para 2,89%. Entre a população, a percepção de melhora, que vinha em queda desde o início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, também teve uma reversão.

Em dezembro de 2022, o boletim Focus estimava que o PIB teria expansão de 0,8% em 2023. Agora, a expectativa é que o ano termine com avanço de 2,8%. Algumas instituições projetam alta acima de 3%.

Entre quem vive o dia a dia da economia, com compras em supermercados, farmácias e utilização de serviços, a pesquisa DataFolha de setembro mostrou otimismo: 35% dos entrevistados acreditam que a economia está melhorando.

Em outubro de 2022 - período eleitoral -, 34% declararam sentir melhora. Veio, então, a instabilidade e a polarização da disputa à presidência da República, e uma nova retração. Em dezembro, 26% declararam ter sentido melhora e, em março de 2023, 23%.

O segundo trimestre do ano foi uma grata surpresa para o mercado: a economia brasileira cresceu 0,9% na comparação com os primeiros três meses de 2023, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, a elevação foi de 3,4%. O PIB acumula alta de 3,2% em 12 meses. E no semestre, a alta acumulada foi de 3,7%.

A grande crítica do mercado é sobre a variação das projeções econômicas feita por especialistas, que têm sido revistas com muita frequência, para cima e para baixo. No dia a dia, a população está submetida a duas forças econômicas que vão em sentidos antagônicos e dificultam previsões.

A primeira é o efeito da política monetária. A inflação começou a ceder e o Banco Central reduziu a Selic, a taxa básica de juros, em agosto e agora em setembro.

Mas os efeitos práticos vão demorar a serem sentidos na vida das famílias. O longo período de três anos de juros em alta (saiu de 2% em agosto de 2020 para 12,75% em setembro de 2023) ainda tem efeito contracionista sobre a economia.

Para contrabalancear, o atual governo adotou medidas expansionistas, que ajudam a sustentar o consumo das famílias. Deu aumento real ao salário-mínimo, elevou o valor pago pelo Bolsa Família e negociou reajustes para os servidores. São medidas que têm um efeito quase que imediato na economia, mas cuja conta pode chegar ali na frente.