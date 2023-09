A Petrobras e ofuturo do preço dos combustíveis

Os resultados da Petrobras em agosto ainda estão sendo celebrados internamente pelo governo federal. As refinarias estatais atingiram um recorde de produção de combustíveis, operando com 97,3% de sua capacidade, situação que havia ocorrido pela última vez em dezembro de 2014. Entre as refinarias que se destacaram está a gaúcha Alberto Pasqualini (Refap), em Canoas, com 258 milhões de litros.

Mas se o momento é de comemoração em nível federal, não se pode dizer o mesmo em relação ao consumidor final. A produção de diesel total no mês passado foi de 3,78 bilhões de litros, a maior do ano. A produção de diesel S10, produto mais moderno, sustentável e com baixo teor de enxofre, chegou a 2,37 bilhões de litros. No mesmo período, a Petrobras reajustou o valor do diesel e da gasolina em 25,8% e 16,2%, respectivamente, depois de três meses evitando mudanças nos preços.

Entre 3 e 9 de setembro, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço do diesel alcançou o 7º aumento consecutivo, chegando a R$ 6,05 na média dos postos brasileiros, um aumento de R$ 0,02 em comparação à semana anterior.

Desde que o governo decretou o fim da política de preço de paridade de importação (PPI), em maio, a Petrobras começou a barrar aumentos no que era produzido em suas refinarias. Além disso, cortou em 12,8% o valor do litro do diesel e em 12,6% o da gasolina. Porém, desde que colocou em prática a nova metodologia de composição de preços, o valor da commodity disparou.

Para aqueles que ainda têm esperança que a situação melhore, os especialistas são quase unânimes ao afirmar que será bem ao contrário. Isso porque os cortes na produção de petróleo na Arábia Saudita e de outros produtores devem gerar um déficit importante de oferta no 4º trimestre.

Conforme a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) esses cortes já levaram à remoção de 2,5 milhões de barris por dia (bpd) do mercado desde janeiro, embora boa parte desse volume tenha sido compensada pela oferta recorde dos EUA e do Brasil. Em setembro, o valor do barril do tipo Brent superou os US$ 90 pela primeira vez no ano, o que fez aumentar a defasagem do preço dos derivados de petróleo praticados pela Petrobras.

A defasagem entre o cobrado pela Petrobras e o praticado no mercado internacional vem aumentando. Dessa forma, a situação ainda tende a se agravar. Esperar, portanto, que os preços baixem nas bombas chega a ser uma utopia.