As perdas econômicas com as enchentes no RS

As vítimas fatais e a destruição de cidades no Vale do Taquari nas trágicas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul na semana passada não são as únicas perdas. A passagem do ciclone extratropical atinge em cheio também a economia gaúcha, com consequências que irão se arrastar por meses para boa parte da população.

O Rio Grande do Sul já tem 92 municípios incluídos no decreto de calamidade pública. Essas cidades terão acesso facilitado a compras e obras públicas emergenciais, além de receber recursos federais de auxílio à reconstrução e outras medidas.

Dados da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) indicam que os prejuízos ultrapassam R$ 1,3 bilhão, valor que deve aumentar à medida que os estragos forem contabilizados. Mais de 8 mil casas estão danificadas e ou destruídas, somando R$ 175 milhões em prejuízos no setor habitacional.

No setor público estão sendo gastos R$ 3,1 milhões para limpeza urbana e remoção de escombros; R$ 2,9 milhões em assistência médica/saúde emergencial, e R$ 20,3 milhões em sistema de transporte.

O Estado disponibilizou R$ 500 milhões, via linhas especiais de crédito do Banrisul, às prefeituras, que poderão realizar uma antecipação do valor que receberiam em repasses até 2025 pela compensação de perdas com a redução de ICMS nos combustíveis em 2022.

Outros R$ 300 milhões, via Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar são para o financiamento de tratores, construção, reformas, máquinas, implementos, sistemas produtivos e infraestrutura; R$ 100 milhões para o financiamento de giro de longo prazo - preferencialmente para micro empreendedor individual e micro, pequenas e médias empresas, e R$ 100 milhões para a construção e reforma de casas.

No setor privado, segundo a CNM, o comércio calcula R$ 423,8 milhões em prejuízos; na agricultura, R$ 229,7 milhões e na pecuária: R$ 93,4 milhões. Os números mostram que o impacto econômico das inundações é uma preocupação para as indústrias, já que muitas enfrentam perdas que podem resultar em demissões em massa. Várias, em especial em Encantado, Muçum e Roca Sales, tiveram estruturas físicas e de maquinário destruídas.

Os auxílios governamentais, obviamente, são bem vindos, mas as coisas não voltarão ao que eram de imediato. Mesmo que os bancos estejam liberando linhas de crédito especiais, a conta chegará. E mesmo com o dinheiro em mãos, não será de pronto que as indústrias retomarão suas produções - já que dependem da encomenda de maquinário -, ou as casas que foram abaixo serão erguidas.