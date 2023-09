Expointer dá nova mostra da força do agronegócio no RS

A maior feira do agronegócio gaúcho foi concluída no domingo com muito êxito, recordes de valores negociados e também de público. Foram nove dias intensos de movimentação de produtores rurais em busca de bons negócios na Expointer, o que se viu com a grande quantidade de venda de máquinas agrícolas. A agricultura familiar também teve um ótimo desempenho em vendas neste ano.

A feira ainda recebeu lideranças do agro, o governador Eduardo Leite e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que esteve em Esteio na quinta-feira passada, ao lado do ministro Paulo Pimenta (Comunicação Social). Os integrantes do primeiro escalão do governo federal trouxeram a possibilidade de auxílio aos produtores rurais gaúchos.

Em sua 46ª edição, a Expointer desta vez não teve a presença do presidente da República. Mas, com ou sem presidente, a feira foi mais uma oportunidade para o agronegócio mostrar a sua força no Estado.

O evento ratificou a importância do setor para o PIB (24,5% das riquezas do País em 2022), para o comércio exterior (US$ 159 bilhões em 2022) e para a geração de empregos (27% dos postos de trabalho no Brasil).

Por outro lado, o palco da Expointer também é espaço de cobranças e de apelos para a sustentação da atividade, notadamente, neste ano, voltada à cadeia de produção de leite.

O Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, mostrou que o agro segue puxando o desenvolvimento e gerando riquezas. A mostra agropecuária reforçou como é grande e mostrou a que veio. Prova disso foram os resultados animadores conquistados em 2023, ano em que a estiagem mais uma vez assolou os campos gaúchos e descapitalizou milhares dos que vivem do pasto e de lavouras sensíveis como milho e soja.

O faturamento da Expointer beirou os R$ 8 bilhões, número que deve ser ultrapassado, considerando os contratos que ainda não tinham sido computados até o final do dia de domingo.

Embora o sucesso desta edição tenha sido conquistado à margem de anúncios oficiais imediatos para o setor, o agronegócio não é autossuficiente. Carece de apoio, de políticas permanentes e de crédito com juros controlados para avançar e ganhar competitividade Brasil afora. Com estímulos, o agronegócio poderá fazer ainda mais pelo Rio Grande do Sul e pelo País, gerando empregos e riqueza.