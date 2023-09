A União Europeia e as ações voltadas à sustentabilidade

A União Europeia (UE) deu início a sua transformação para uma economia mais circular, pela qual pretende se tornar a região mais sustentável do mundo. O meio para isso é a colocação em prática do Passaporte Digital do Produto. E os países com os quais o bloco faz negócio não devem ficar para trás, incluindo o Brasil. Isso porque o Mercosul pretende concluir neste segundo semestre o tão esperado acordo comercial com a UE. Caso o acordo se concretize, poderá gerar o maior mercado de livre comércio do mundo.

A entrada em vigor do passaporte nos países da UE, o que acontecerá já em 2024, mostra o crescimento da pauta de sustentabilidade em nível mundial. Também é uma forma de a Europa evidenciar o que pensa para o futuro e como suas práticas devem guiar outras nações no que tange a transformação ecológica. Outro ponto é atender ao compromisso da Europa com o Acordo de Paris e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

A questão do ESG - práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização - é uma grande impulsionadora da ação, uma vez que, tudo aquilo que as empresas e as indústrias fazem fica mais evidente, hoje em dia, para o mercado global. Por isso, a Europa resolveu sair na frente.

Com o Passaporte Digital, cada produto terá uma identidade única que poderá ser vinculada a uma ou mais fontes de dados com informações sobre esse item específico e ser acessada por meio da leitura de um código fixado na própria mercadoria ou em sua embalagem. Assim, a UE pretende adequar todas as empresas à economia circular, por meio de tecnologias de Internet of Packaging (IoP), como Embalagem Inteligente e Cadeia de Suprimentos Inteligente.

O instrumento será útil para que os consumidores possam ter, no momento em que fazem a compra, toda a informação registrada sobre o produto. Não se pode esquecer, no entanto, que a UE é uma união de países que precisa do resto do mundo, necessita importar deles, mas também exportar para eles. A ideia é que o passaporte possa ser usado no futuro de forma global.

Os novos modelos de negócio, com vista à economia circular, pretendem levar em conta, também, a maneira como os produtos são fabricados e quais os insumos utilizados. Leia-se aqui menor dependência de matéria-prima virgem, com prioridade para elementos duráveis, recicláveis e renováveis. Assim, o passaporte deverá informar sobre o impacto ambiental, a reciclabilidade e a reparabilidade do produto. Com essa logística verde, a Europa está dando um grande passo para reduzir impactos ambientais.