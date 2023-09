Desoneração da folha salarial é um alento à economia

A manutenção da desoneração da folha de pagamento para os 17 setores que mais empregam no País é um alento para uma economia ainda em recuperação de uma crise que se arrasta desde 2014. A novidade é que, desta vez, os municípios foram incluídos no texto e poderão reduzir a contribuição previdenciária sobre o salário dos servidores. As faixas variam de acordo com o número de habitantes da cidade. O impacto positivo financeiro, ou seja, o que as gestões locais deixarão de gastar, soma R$ 7,2 bilhões por ano, segundo cálculo da Confederação Nacional dos Municípios.