Estiagem no RS e os necessários sistemas de irrigação

O Rio Grande do Sul registrou em 2023 o terceiro ano consecutivo de estiagem, o que trouxe à tona, novamente, a necessidade de um plano de irrigação robusto, que inclua também a construção de poços e cisternas. Os fenômenos climáticos cada vez mais frequentes expõem as dificuldades enfrentadas pelos agricultores e pecuaristas gaúchos para fornecer a água necessária aos animais e às plantações.

LEIA MAIS: Emater projeta safra de verão com 36 milhões de toneladas no RS

As perdas com a seca em 2022/23, conforme a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), ultrapassam os R$ 100 bilhões, com mais de 380 municípios - 78% de 497 cidades - tendo declarado situação de emergência. A situação atingiu 6 milhões de gaúchos com a escassez de água tanto para a produção agrícola quanto para o consumo animal e humano.

E mesmo com o terceiro ano de seca, a estimativa é que a safra de grãos 2022/23 chegue a 33,8 milhões de toneladas, um aumento de 69,93% frente às 19,8 milhões de toneladas da temporada 2021/22, quando a seca foi ainda pior: 426 municípios gaúchos decretaram situação de emergência e 417 obtiveram reconhecimento da situação pela União. No total, foram colhidas 19,8 milhões de toneladas.

Para impedir quebras de safras ou, ao menos, reduzir as perdas, são necessárias soluções agrícolas e um planejamento a longo prazo. Cada produtor rural - muitos já endividados pelas quebras - sabe sua capacidade econômica e real necessidade. Levantamentos com agricultores mostram que os gastos com a implementação de sistemas de irrigação podem ser compensados em menos da metade do tempo de pagamento, que em algumas modalidades de financiamento é de oito a dez anos.

novos editais do programa Supera Estiagem Expointer, indicam um comprometimento com as necessidades da agropecuária - base da economia do RS. As duas linhas, uma focada em construção de poços e outra em subvenção a projetos de irrigação, somam R$ 86,9 milhões - R$ 66,7 milhões para poços e R$ 20,2 milhões para irrigação. O objetivo é atender 1.350 produtores e ampliar em até 6 mil hectares a área de irrigação no RS. Os, lançados pelo governo do Estado pouco antes do início da, indicam um comprometimento com as necessidades da agropecuária - base da economia do RS. As duas linhas, uma focada em construção de poços e outra em subvenção a projetos de irrigação, somam R$ 86,9 milhões - R$ 66,7 milhões para poços e R$ 20,2 milhões para irrigação. O objetivo é atender 1.350 produtores e ampliar em até 6 mil hectares a área de irrigação no RS.

O fato é que para impedir novas frustrações com quebras de safras, que poderiam ser recordes, e fortalecer o RS no cenário do agronegócio, é preciso encontrar um caminho para que o produtor rural não se endivide mais do que já está e, ao mesmo tempo, tenha acesso aos meios necessário para a reservação da água. Com um sistema de irrigação, certamente, os problemas enfrentados seriam mitigados.